DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – Sucursala Satu Mare anunţă întreruperea alimentării cu energie electrică



Informaţii actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcţionări a instalaţiilor.

Relații suplimentare la telefon 0261 929 sau Telverde 0800 400 929.