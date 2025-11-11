EDUCAȚIE Școlile din Satu Mare, complet modernizate printr-un proiect PNRR de 55 de milioane de lei

761 de săli de clasă, 67 de cabinete școlare și 24 de laboratoare de informatică au fost dotate cu mobilier și echipamente IT moderne

Toate școlile, liceele și grădinițele din municipiul Satu Mare au fost dotate cu mobilier nou și echipamente IT performante, printr-un amplu proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Au fost dotate 761 de săli de clasă, 67 de cabinete școlare, 24 de laboratoare de informatică, 24 de laboratoare școlare și 8 ateliere de practică pentru școlile profesionale. Investiția totală este de aproape 55 de milioane de lei, o sumă fără precedent în infrastructura educațională a municipiului”, a declarat primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor.

Edilul a subliniat că acest proiect reprezintă un pas decisiv către modernizarea completă a sistemului educațional local, oferind elevilor condiții la standarde europene: