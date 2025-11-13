EXCELENȚĂ. De la Satu Mare la UNESCO: drumul sătmărencei Simona-Mirela Miculescu spre recunoașterea globală

Diplomatul român originar din Satu Mare, omagiat oficial de cele 194 de state membre ale UNESCO, pentru un mandat remarcabil la conducerea Conferinței Generale

Simona-Mirela Miculescu, diplomată de carieră și una dintre cele mai respectate voci ale României în diplomația internațională, a fost omagiată oficial de cele 194 de state membre ale UNESCO. Momentul a marcat încheierea mandatului său ca președintă a celei de-a 42-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO și a fost celebrat printr-o ceremonie solemnă, încărcată de emoție și recunoștință.

Un omagiu internațional pentru o carieră de excepție

Evenimentul s-a desfășurat la Samarkand, în Uzbekistan, unde reprezentanții tuturor statelor membre au adoptat prin aclamație o rezoluție de omagiu dedicată diplomatului român. Documentul, intitulat sugestiv „Omagiu Președintei Conferinței Generale”, recunoaște contribuția remarcabilă a Simonei-Mirela Miculescu la promovarea dialogului, cooperării și valorilor umaniste în cadrul UNESCO.

Momentul a fost completat de discursuri emoționante și aplauze îndelungate, venite din toate colțurile lumii — o dovadă a respectului și admirației de care se bucură reprezentanta României pe scena internațională.

O sătmăreancă în centrul diplomației mondiale

Ziua omagierii a fost precedată de un val de reacții internaționale. Portretul Simonei-Mirela Miculescu, publicat în revista Q Magazine, a fost distribuit de ambasadoarea Germaniei pe grupul oficial al ambasadorilor UNESCO, stârnind un val de aprecieri și felicitări.

Ceremonia de recunoaștere a devenit, astfel, nu doar un moment oficial, ci și o celebrare globală a unei cariere dedicate diplomației, respectului intercultural și dialogului între națiuni.

„Am fost copleșită de atâta respect, afecțiune, elogii și emoții!”,

a scris Simona-Mirela Miculescu pe rețelele sociale, la finalul evenimentului.

Mândrie pentru România și pentru Satu Mare

După încheierea ceremoniei, zeci de delegați au dorit să o felicite personal pe diplomata româncă, formând o coadă impresionantă pe holurile conferinței. Atmosfera de admirație și bucurie a transformat momentul într-o veritabilă celebrare a excelenței românești în lume.

Pentru România, dar mai ales pentru județul Satu Mare, locul de origine al acestei personalități de talie mondială, recunoașterea Simonei-Mirela Miculescu reprezintă un motiv de mândrie și inspirație.

Prin profesionalism, eleganță și devotament, ea a dovedit că o voce venită din nordul țării poate răsuna puternic pe scena globală a diplomației.