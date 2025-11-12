PERCHEZIȚII. Rețea de dezmembrări auto și incendieri ilegale, destructurată de polițiști

Nouă percheziții, opt suspecți și tone de componente auto arse ilegal. Polițiștii din Satu Mare au descins într-o localitate transformată într-un focar de poluare și activități ilegale.

Ziua de 11 noiembrie s-a încheiat cu sirene și fum în Săcășeni. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, coordonați de Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei, au desfășurat nouă percheziții domiciliare în cadrul unui dosar penal privind dezmembrarea ilegală de autoturisme și incendierea deșeurilor rezultate.

O rețea care făcea „business” din poluare

Ancheta a scos la iveală activitatea unui grup de opt persoane din localitate, care ar fi derulat dezmembrarea neautorizată a mașinilor, urmărind să valorifice piesele metalice și componentele utile.

Resturile — textile, mase plastice și spumă auto — erau însă distruse prin incendiere, o metodă interzisă și extrem de nocivă pentru mediu și sănătatea comunității.

Ceea ce părea o activitate „de cartier” s-a transformat într-un focar de poluare și într-o încălcare flagrantă a legislației de mediu.

Descinderi în forță și probe consistente

Cele nouă percheziții au vizat locuințele suspecților și centrele improvizate de dezmembrări auto.

Polițiștii au ridicat numeroase componente auto, caroserii, motoare și piese metalice, provenite din dezmembrarea neautorizată a autoturismelor.

La acțiune au participat și comisarii Gărzii de Mediu Satu Mare, jandarmii Inspectoratului Județean de Jandarmi, precum și polițiști din Secția Rurală Tășnad și Serviciul Criminalistic.

Intervenția a fost una coordonată și rapidă, menită să stopeze o activitate ilegală ce se desfășura „la vedere”.

Incendieri de deșeuri – infracțiuni cu consecințe grave

Potrivit anchetatorilor, persoanele implicate sunt cercetate pentru incendierea oricărui tip de deșeu sau substanță și pentru deținerea ori eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, fapte sancționate dur de legislația privind regimul deșeurilor.

Dincolo de aspectul penal, activitatea grupului reprezenta o amenințare ecologică: arderile ilegale eliberează substanțe toxice și contribuie la poluarea gravă a aerului și solului din zonă.

Cercetările continuă

Toate bunurile ridicate urmează să fie expertizate, iar ancheta se află în plină desfășurare sub coordonarea procurorilor. Polițiștii continuă verificările pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea întinderii prejudiciului.

Final tensionat – mesaj pentru cei care ignoră legea

Cazul din Săcășeni confirmă un fenomen tot mai răspândit în mediul rural: dezmembrarea și arderea neautorizată a deșeurilor auto, o practică ce combină profitul ilegal cu disprețul față de lege și mediu.

„Astfel de acțiuni nu vor rămâne nepedepsite”, transmit surse judiciare, care precizează că polițiștii din Satu Mare vor continua controalele în domeniul deșeurilor auto și al poluării intenționate.