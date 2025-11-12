POLITIC Mircea Govor: „Agricultura românească este cheia unei economii durabile și a prestigiului României în Europa”

Deputatul PSD de Satu Mare pune accent pe rolul strategic al agriculturii românești și pe necesitatea unei viziuni coerente pentru viitor

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a susținut în Parlamentul României o declarație politică prin care a subliniat importanța strategică a agriculturii pentru dezvoltarea economică și pentru consolidarea prestigiului României în Uniunea Europeană.

Anul 2025, afirmă parlamentarul, reprezintă un moment istoric: România s-a impus drept putere agricolă în Europa Centrală și de Est, cu rezultate remarcabile în exporturile agroalimentare.

Performanțe datorate unui efort comun

Deputatul social-democrat a arătat că aceste realizări sunt rezultatul efortului comun al statului, al mediului privat și al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, condus de Florin-Ionuț Barbu.

„Sub coordonarea ministrului Florin-Ionuț Barbu s-a imprimat o direcție clară de modernizare, stabilitate și eficiență în întregul sector agricol”, a subliniat Mircea Govor, apreciind dialogul constant dintre autorități, fermieri și organizațiile profesionale. „Suntem lideri la nivel european în exportul de ovine vii, ocupăm locul al doilea la bovine vii, iar carnea de pasăre românească a depășit pentru prima dată pragul de 100 de milioane de euro la export”, a declarat Mircea Govor.

De la performanță la strategie de durată

Mircea Govor consideră că succesul actual trebuie transformat într-o strategie pe termen lung, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a agriculturii românești.

El a punctat necesitatea unor investiții în procesarea internă, infrastructura logistică și rutieră, precum și simplificarea accesului la finanțare și fonduri europene.

„România a depășit de mult statutul de «grânar al Europei». Astăzi este un exportator de încredere, un hub agroalimentar regional și o voce respectată în Europa agricolă”, a afirmat deputatul PSD de Satu Mare.

Angajament pentru agricultură și viitor

În calitate de membru al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice, Mircea Govor și-a reafirmat angajamentul pentru susținerea fermierilor și dezvoltarea sectorului strategic agricol prin responsabilitate, consecvență și profesionalism.