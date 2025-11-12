Președintele Consiliului județean la Actualitatea sătmăreană. Pataki Csaba: „Trebuie să întărim viața economică a județului, altfel nu putem vorbi de dezvoltare”

Consiliul Economic și Social Județean, o nouă platformă de dialog

La Consiliul Județean Satu Mare a avut loc marți o întâlnire între reprezentanții mediului academic, ai mediului de afaceri și conducerea administrației județene, în cadrul lansării formale a Consiliului Economic și Social Județean.

Președintele CJ Satu Mare, Pataki Csaba, a subliniat importanța cooperării între instituțiile publice, mediul privat și universități în procesul de dezvoltare durabilă a județului.

La finalul întâlnirii de marți, președintele Pataki Csaba a acordat un interviu postului Nord Vest TV , difuzat în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană de marți seara.

„Am pornit formal Consiliul Economic și Social sub egida Consiliului Județean, la care au răspuns pozitiv asociații patronale, IMM-uri, firme mari și două universități. Dezvoltarea județului nu se poate face doar prin infrastructură, ci trebuie să ne concentrăm și pe resursa umană și pe viața economică”, a declarat Pataki Csaba.

Potrivit acestuia, scopul principal este crearea unei platforme permanente de comunicare între administrație și mediul economic, cu teme concrete de interes comun:

„Vom fi stricți, cu puncte clare și termene asumate. Vrem să stimulăm învățământul tehnic și să informăm fiecare antreprenor despre oportunitățile de dezvoltare.”

Pataki a apreciat și atmosfera pozitivă a primei întâlniri, în cadrul căreia au fost deja conturate idei de colaborare între participanți:

„S-au schimbat cărți de vizită, s-au născut idei concrete. Noi doar facilităm dialogul, nu dirijăm. Punctele de pe ordinea de zi vor fi stabilite de comun acord.”

Legătura dintre investițiile publice și mediul privat

Președintele Consiliului Județean a subliniat că investițiile în infrastructură trebuie să se reflecte în creșterea profitabilității mediului economic local.

„Am permeabilizat județul, s-au făcut poduri, centuri, legături cu rețeaua de autostrăzi, avem un aeroport de secolul XXI. Este momentul ca și mediul economic să profite de aceste investiții, astfel încât beneficiile să se resimtă la fiecare sătmărean.”

Totodată, Pataki a pledat pentru refacerea punților între mediul privat și cel public, criticând percepțiile care pun cele două domenii în opoziție.

„Unii încearcă să adâncească breșa dintre sistemul public și cel privat. Dar instituțiile noastre nu sunt SRL-uri, ele oferă servicii publice care nu pot fi profitabile — sănătate, protecție socială, cultură. Profitul se regăsește în economia locală, nu în bugetul instituțiilor.”

Criza de finanțare la DGASPC: „Este matematică de clasa a doua”

O mare parte a discuției a fost dedicată problemelor financiare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

Pataki Csaba a explicat situația în detaliu, arătând că fondurile alocate la începutul anului nu acoperă nici pe departe nevoile reale:

„Execuția bugetară de anul trecut a fost de peste 106 milioane de lei. În acest an am primit doar 47 de milioane, din care 7 milioane erau restanțe. Cu tot cu suplimentarea de 5,9 milioane și contribuția județului, ajungem la 80 de milioane. Se vede clar că mai e nevoie de 20 de milioane.”

Președintele CJ a precizat că suplimentarea primită recent reprezintă doar o „gură de oxigen” temporară, suficientă pentru o lună și jumătate, și doar pentru serviciile sociale propriu-zise. Acesta a ținut să puncteze că demersurile pentru rezolvarea problemelor au fost inițiate de către specialiștii de la DGSPC, prin Uniunea Națională a Consiliilor județene , nu prin Parlament.

”Nici un parlamentar n-a avut nici înclin, nici o mânecă cu aceste demersuri, se vede că 39 de județe a avut nevoie de suplimentări. Deși am văzut că un anume parlamentar sătmărean s-a bătut cu cărămida-n piept că a vorbit el cu premierul și așa s-au alocat banii. Fals. Iar această suplimentare, e conștient și guvernul, ajunge pe o lună și jumătate”

Care ar fi soluțiile pe viitor pentru a evita blocajele…„Rezolvarea reală este actualizarea standardelor de cost. Nu poți aloca 22 de lei pe zi pentru hrana unui copil sau a unui vârstnic și să pretinzi cinci mese din acești bani.”

Pataki a atras atenția și asupra lipsei de personal, care riscă să ducă la pierderea acreditărilor:

„Avem în organigramă peste 1100 de posturi, dar doar 700 sunt ocupate. Posturile sunt blocate, iar specialiștii pleacă. Dacă nu se găsește o soluție, sistemul se prăbușește.”

„Fără rectificare, în decembrie nu vom putea plăti salariile”

Pataki Csaba a avertizat că, în lipsa unei noi rectificări bugetare, toate instituțiile subordonate Consiliului Județean vor întâmpina dificultăți în plata salariilor în luna decembrie.

„Dacă nu se vine cu o altă rectificare, nici într-o instituție a Consiliului Județean nu vor fi salarii. Cine e curios și de bună credință poate vedea cifrele — nu avem cum să închidem anul în condițiile date.”

El a amintit că s-au făcut deja reduceri consistente de cheltuieli:

„La Consiliul Județean am redus cu peste 20% fondul de salarii, iar la DGASPC cu peste 10%. Economisiri s-au făcut, dar matematica e simplă: sumele nu ajung.”

Investiții și infrastructură: poduri blocate, costuri crescute

În ceea ce privește infrastructura rutieră, Pataki a explicat că CJ se confruntă cu aceleași sume ca anul trecut pentru întreținerea drumurilor, deși costurile materialelor și salariilor au crescut cu peste 20%.

„Avem aceleași sume pentru întreținere ca anul trecut, dar valoarea lor reală e cu 25% mai mică. Din acest motiv nu am putut face reparații pe unele tronsoane și nu putem recepționa lucrări finalizate, precum podul de la Bârsău.”

Lipsa fondurilor afectează și proiecte aflate aproape de finalizare, precum podurile de la Bârsău și Călinești Oaș.

„Cu două milioane de lei am putea debloca două poduri. Am făcut adrese la Ministerul Dezvoltării, sperăm să se găsească o soluție.”

Despre colaborarea politică: „Nu inventăm roata în fiecare zi”

În finalul emisiunii, președintele CJ a vorbit și despre relațiile politice la nivel local, pledând pentru cooperare între forțele politice, indiferent de culoare.

„ Și la Conferința municipală de la UDMR de vineri noi am invitat toate forțele politice cu care putem avea un dialog constructiv. Nu trebuie să fim mereu de acord, dar dacă dăm mâna, mâna e dată. Iar dacă partenerul mușcă de două-trei ori, schimbăm partenerul.”

Pataki a mai spus că este nevoie de empatie și soluții concrete, nu doar de critici:

„Nu mi se pare normal ca unii să caute acul în carul cu fân, în timp ce guvernăm împreună țara. Nu e constructiv. Eu nu am promis minuni, ci doar că vom face tot posibilul, cu mijloacele pe care le avem, pentru dezvoltarea județului. Noi n-am promis niciodată că reducem prețul la benzină, că tăiem pensii speciale, și nu mai știu eu câte promisiuni deșarte. Noi am promis că o să facem tot posibilul cu mijloacele care le avem, pentru a dezvolta acest județ, acest municipiu”

Perspective și apel la echilibru

În încheiere, liderul CJ Satu Mare a transmis un mesaj de responsabilitate și speranță pentru finalul de an:

„Pentru mine, oricum e cu stres. Important este ca pentru oameni să nu fie cu stres. Să aibă sărbători frumoase, fără griji.”

Interviul integral poate fi urmărit pe pagina de facebook a Nord Vest TV și pe canalul de youtube -Nord Vest TV.