PROTECȚIE. Mircea Govor: Legea care pune capăt „țepei imobiliare”, adoptată în Camera Deputaților

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, anunță adoptarea unei legi esențiale pentru protejarea cumpărătorilor de locuințe. Noua reglementare impune transparență totală în tranzacțiile imobiliare și responsabilitate sporită pentru dezvoltatori

Camera Deputaților a adoptat, în ședința de miercuri, proiectul de lege inițiat de deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, alături de mai mulți colegi social-democrați, privind modificarea Legii calității în construcții și completarea Legii cadastrului (PL-x 116/2025). Actul normativ urmărește eliminarea abuzurilor și a practicilor înșelătoare de pe piața imobiliară, oferind cumpărătorilor garanții legale clare și limitând posibilitatea unor fraude precum vânzarea aceluiași imobil de mai multe ori.

Reguli noi pentru un domeniu mai sigur și mai transparent

Legea votată aduce schimbări majore în modul în care se derulează tranzacțiile imobiliare și în relația dintre dezvoltatori și cumpărători. Printre cele mai importante prevederi se numără:

Antecontractele vor fi semnate doar în formă autentică și înregistrate obligatoriu în Cartea Funciară , ceea ce înseamnă că nu va mai fi posibilă vânzarea aceluiași apartament de două ori .

Se introduc cărți funciare individuale încă din faza de proiect , oferind transparență completă pentru fiecare viitoare unitate locativă.

Avansurile plătite de cumpărători vor fi plafonate și corelate cu stadiul lucrărilor — maximum 5% pentru rezervare, pe o perioadă de 60 de zile, iar restul în tranșe, doar după realizarea structurii și a instalațiilor.

Sumele achitate de clienți vor fi depuse în conturi dedicate exclusiv proiectului, care pot fi folosite doar pentru acel șantier, cu viză „bun de plată”.

O lege cerută de oameni, născută din realitate

Deputatul Mircea Govor subliniază că noua lege vine ca răspuns la numeroasele situații în care românii au fost păgubiți în urma unor tranzacții imobiliare nereglementate sau înșelătoare.

„Este o lege cerută de realitate și de oameni. Elimină portițele prin care au fost păgubiți mii de români și aduce disciplină pe o piață unde seriozitatea trebuie să fie regula, nu excepția”, a declarat Mircea Govor.

Parlamentarul social-democrat a mulțumit colegilor care au susținut proiectul pe tot parcursul procesului legislativ, până la votul final din Camera Deputaților.

Lege în sprijinul cumpărătorilor, nu al speculanților

Inițiativa legislativă reprezintă, potrivit lui Mircea Govor, un pas concret în direcția protejării cetățenilor și a pieței imobiliare de practicile abuzive.

„Continuăm să facem legi în favoarea oamenilor cinstiți, nu a speculanților. Este o schimbare necesară, care va aduce ordine și predictibilitate într-un sector în care prea mulți au profitat de lipsa clarității legale”, a subliniat deputatul PSD de Satu Mare.

România face un pas important spre normalitate

Prin adoptarea acestei legi, România face un pas important spre normalitate în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare. Cumpărătorii sunt mai bine protejați, iar dezvoltatorii serioși beneficiază de un cadru clar, echitabil și predictibil.

Un proiect născut din realitatea pieței, devenit acum instrument de încredere pentru toți cei care își doresc o locuință în siguranță.