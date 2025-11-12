SĂNĂTATE. Tendințe descrescătoare în evoluția infecțiilor respiratorii și a COVID-19 în județul Satu Mare

În prima săptămână din noiembrie, numărul cazurilor de infecții respiratorii a scăzut ușor, iar incidența COVID-19 se menține la un nivel redus. Autoritățile sanitare recomandă măsuri preventive și continuarea vaccinării antigripale.

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare a prezentat datele epidemiologice pentru perioada 3–9 noiembrie 2025 (săptămâna 45/2025) privind evoluția infecțiilor respiratorii acute (IACRS), pneumoniilor, gripei și COVID-19 la nivelul județului. Analiza arată o menținere sub control a situației epidemiologice, cu o ușoară scădere a numărului de cazuri de COVID-19 și o activitate gripală moderată pentru acest moment al sezonului.

Incidență moderată a infecțiilor respiratorii

În săptămâna analizată, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute (IACRS, pneumonii și gripă) raportat la nivelul județului a fost de 1.477, dintre care 1.216 cazuri de IACRS, 220 de pneumonii și 41 de cazuri de gripă.

Cele mai ridicate rate de incidență s-au înregistrat:

pentru IACRS , la grupa de vârstă 15–49 de ani ;

pentru pneumonii , la persoanele de peste 65 de ani ;

pentru gripă, tot în categoria 15–49 de ani.

De la începutul sezonului, până la data de 9 noiembrie 2025, au fost vaccinate antigripal 10.300 de persoane din grupele de risc, cu vaccin prescris de medicii de familie.

COVID-19: trend descendent clar

Pe parcursul săptămânii 03.11–09.11.2025, în județul Satu Mare au fost raportate 4 cazuri confirmate de infecție COVID-19, față de 8 cazuri în intervalul precedent.

Comparativ cu luna octombrie, datele arată o scădere constantă a numărului de infectări, de la 75 de cazuri în prima săptămână de monitorizare la doar 4 în prezent. Intensitatea infecției este, astfel, în scădere evidentă la nivelul județului.

Măsuri preventive pentru limitarea îmbolnăvirilor

DSP Satu Mare reamintește importanța respectării măsurilor generale de igienă și prevenție, atât în unitățile medicale, cât și în colectivități, instituții și spații de lucru. Printre recomandări se numără:

• În unitățile sanitare:

limitarea vizitelor aparținătorilor;

triaj epidemiologic zilnic al personalului;

purtarea echipamentului de protecție (măști, mănuși, halate);

asigurarea stocurilor de antivirale și vaccinarea personalului nevaccinat.

• În instituții și la locul de muncă:

evitarea aglomerărilor și aerisirea spațiilor;

triaj zilnic și izolarea voluntară a persoanelor simptomatice;

încurajarea vaccinării antigripale a angajaților.

• În școli și grădinițe:

triaj observațional zilnic;

igiena riguroasă a mâinilor și suprafețelor;

aerisirea încăperilor;

izolarea elevilor sau preșcolarilor cu simptome respiratorii;

recomandarea vaccinării copiilor cu afecțiuni cronice.

• Pentru populația generală:

consultarea medicului de familie la primele semne de boală;

purtarea măștii de protecție în spații aglomerate;

respectarea etichetei tusei și strănutului;

continuarea vaccinării antigripale, mai ales pentru persoanele vârstnice sau cu afecțiuni cronice.

Evoluția actuală a bolilor respiratorii în județul Satu Mare indică o situație epidemiologică stabilă, fără creșteri alarmante. Autoritățile sanitare subliniază că măsurile de igienă, izolarea cazurilor simptomatice și vaccinarea antigripală rămân esențiale pentru prevenirea unui val de îmbolnăviri în lunile următoare.