Sărbătoare de Ziua Sfântului Martin la Satu Mare

Organizaţia Tinerilor Germani Sătmăreni Gemeinsam împreună cu Liceul Teoretic German Johann Ettinger şi cu Comunitatea Germană a bisericii Calvaria organizează în data de 13. noiembrie Sărbătoarea Sfântului Martin.

În acest an vor participa la manifestare în jur de 1000 de copii de la Grădiniţa Ham Janos şi

Grădiniţa Nr.9 cu secţia de predare în limba germană şi clasele primare de la Liceul Teoretic

German Johann Ettinger precum şi copiii de la Grădinița Nr.13.

Urmând exemplul Sfântului Martin care a ajutat nevoiaşilor copiii au cumpărat lumănârile în lanternele lor de la voluntarii Liceului Johann Ettinger şi a Organizaţiei Gemeinsam cu scop caritativ. Suma strânsă va fi folosită de Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare pentru sprijinirea grădiniței Don Bosco a Organizatiei Caritas.

Programul manifestării începe la ora 16:45 la biserica Calvaria unde cei mici de la grădiniţe şi clasele pregătitoare precum şi de la clasa 1 a Liceului German vor fi aşteptaţi de preotul comunităţii germane Josef Fanea. Marşul în amintirea Sfântului Martin porneşte la ora 17:30 din faţa Catedralei Romano-Catolice în frunte cu Fanfara din Foieni. Copiii vor defila cu lanternele lor confecţionate de ei împreună cu educatoarele şi învăţătoarele lor pentru acest eveniment.

După defilare va avea loc la biserica Calvaria programul pentru clasele 2-4. Copiii vor cânta cântece de Sf. Martin şi se vor ruga în trei limbi. Preotul Josef Fanea va povesti copiilor despre faptele bune ale Sfântului Martin. După binecuvântare copiii vor ieşi cu părinţii lor cântând din biserică.