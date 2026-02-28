28 Februarie – Ziua Protecției Civile din România

Astăzi, 28 februarie, marcăm Protecția Civilă din România, un moment dedicat recunoașterii eforturilor și sacrificiului celor care veghează permanent la siguranța cetățenilor.

Ziua Protecției Civile este un prilej de a aduce un omagiu tuturor celor implicați în gestionarea situațiilor de urgență – echipe de intervenție, personal medical, forțe de ordine și voluntari – care acționează prompt și profesionist în momente critice.

Prin curaj, disciplină și devotament, acești oameni contribuie zilnic la protejarea vieților, bunurilor și mediului, demonstrând solidaritate și responsabilitate față de comunitate.

Cu această ocazie, transmitem sincere felicitări și mulțumiri tuturor celor care își desfășoară activitatea în domeniul protecției civile, pentru profesionalismul și implicarea lor constantă.