Femeie agresată și amenințată cu moartea în Negrești-Oaș. Instanța a emis ordin de protecție pentru șase luni

Un conflict izbucnit pe fondul unei relații personale a dus la un caz grav de violență, înregistrat în Negrești-Oaș , unde o femeie a obținut un ordin de protecție după ce a fost agresată fizic și amenințată cu moartea de o altă femeie.

Incidentul s-a petrecut în data de 30 ianuarie 2026, în jurul orei 11:27, moment în care victima a apelat numărul de urgență 112, anunțând că o femeie a venit la domiciliul său și a agresat-o. Potrivit actelor din dosar, conflictul ar fi pornit de la suspiciuni legate de o relație între victimă și soțul agresoarei.

Femeia acuzată ar fi lovit victima în mod repetat cu pumnii și palmele în zona capului, ar fi tras-o de păr și ar fi amenințat-o cu moartea. Polițiștii sosiți la fața locului au emis un ordin de protecție provizoriu, care a fost ulterior confirmat de procuror.

Potrivit sursei Portalsm, cazul a ajuns în fața Judecătoria Negrești-Oaș, unde femeia acuzată a recunoscut faptele și nu s-a opus emiterii ordinului de protecție. Instanța a reținut existența unor probe clare care indică acte de violență și a constatat că victima se află într-o stare reală de pericol.

Prin hotărârea pronunțată la data de 5 februarie 2026, judecătorii au dispus emiterea unui ordin de protecție valabil pentru o perioadă de șase luni. Conform deciziei, agresoarea este obligată să păstreze o distanță de minimum 20 de metri față de victimă și față de locuința acesteia, precum și să nu ia legătura cu aceasta sub nicio formă, direct sau indirect.

Instanța a atras atenția că nerespectarea ordinului de protecție constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.