Doliu în administrația județeană: Véron András s-a stins din viață

Consiliul Județean Satu Mare își exprimă profunda tristețe la aflarea veștii trecerii la cele veșnice a domnului Véron András, personalitate care, timp de peste două decenii, a slujit comunitatea județului Satu Mare în calitate de consilier județean.

De-a lungul activității sale publice, Véron András a contribuit la promovarea și susținerea proiectelor de dezvoltare ale județului, implicându-se activ în procesul decizional și în consolidarea administrației locale. Totodată, a ocupat funcțiile de primar și viceprimar al orașului Tășnad, asumându-și responsabilitatea pentru buna funcționare și dezvoltarea comunității locale. În cadrul unui mandat, a deținut și funcția de președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP).

În activitatea sa, a promovat dialogul și colaborarea, fiind convins că progresul unei comunități se bazează pe parteneriat și responsabilitate. Colegii și colaboratorii l-au cunoscut ca pe un om pregătit, direct și deschis cooperării, care a păstrat întotdeauna un ton respectuos, inclusiv în momentele de dezbatere.

Prin plecarea sa, comunitatea județeană pierde un om dedicat vieții publice, a cărui prezență și conduită au reprezentat un reper de stabilitate pentru cei din jur.

Consiliul Județean Satu Mare transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă întreaga compasiune în aceste momente de grea încercare.