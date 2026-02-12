Doliu la IPJ Satu Mare: fost președinte ATOP, Veron Andrei, a încetat din viață

Conducerea și colectivul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare își exprimă profundul regret față de trecerea la cele veșnice a domnului Veron Andrei, fost președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică.

Pe parcursul activității sale, domnul Veron Andrei a fost un partener dedicat al instituției noastre, contribuind prin profesionalism, echilibru și implicare la consolidarea climatului de siguranță în comunitate.

Suntem alături de familia îndoliată și transmitem sincere condoleanțe.

Dumnezeu să îl odihnească în pace.

Șeful inspectoratului

Chestor de poliție Stan Sorin-Daniel.