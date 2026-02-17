Ședință de lucru privind respectarea cadrului legal în adoptarea hotărârilor Consiliului Local Ardud

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, alături de subprefectul Ioan Tibil și secretarul general Cosmin Dorle, a participat în această dimineață la o ședință de lucru cu primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, precum și cu reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primăriei Ardud.

Întâlnirea a avut ca temă principală respectarea procedurii legale de adoptare a hotărârilor Consiliului Local, precum și remedierea disfuncționalităților constatate în urma verificărilor efectuate de personalul de specialitate din cadrul Instituției Prefectului cu privire la procesul de elaborare, adoptare și comunicare către Instituția Prefectului a unor hotărâri ale Consiliului Local Ardud.

În cadrul discuțiilor au fost analizate aspecte privind fundamentarea proiectelor de hotărâre, asigurarea transparenței decizionale și conformitatea actelor administrative cu prevederile legale în vigoare. Reprezentanții Instituției Prefectului au subliniat importanța respectării riguroase a cadrului normativ, în vederea prevenirii situațiilor care pot genera blocaje administrative sau pot conduce la exercitarea controlului de legalitate.

Totodată, au fost stabilite măsuri concrete pentru optimizarea fluxului procedural și consolidarea capacității administrative la nivelul autorității publice locale, astfel încât actele adoptate să respecte în totalitate cerințele de legalitate și transparență.

„Respectarea strictă a procedurilor legale în adoptarea hotărârilor consiliilor locale reprezintă o garanție a bunei guvernări și a protejării interesului public. Rolul nostru nu este doar unul de exercitare a controlului de legalitate, ci și de parteneriat instituțional. Ne dorim o colaborare eficientă cu autoritățile administrației publice locale, pentru a preveni disfuncționalitățile și pentru a asigura stabilitate și predictibilitate în actul administrativ.” – prefect Altfatter Tamás