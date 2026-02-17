„Cântă și încântă de Dragobete” – spectacol dedicat iubirii și tradiției, la Satu Mare

Consiliul Județean Satu Mare și Școala de Arte Satu Mare organizează cea de-a XII-a ediție a spectacolului „Cântă și încântă de Dragobete”, un eveniment dedicat celebrării iubirii, tradiției și bucuriei de a fi împreună.

Manifestarea va avea loc vineri, 20 februarie 2026, începând cu ora 17:00, la Complexul de Evenimente Esedra, în Sala Simfonia.

Pe scenă vor evolua cursanți, absolvenți și profesori ai Școlii de Arte Satu Mare, alături de ansambluri folclorice și invitați speciali. Publicul este așteptat la un spectacol plin de cântec, dans și momente artistice menite să aducă în prim-plan farmecul tradițiilor românești asociate sărbătorii Dragobetelui.

Evenimentul își propune să reunească comunitatea într-o atmosferă caldă și festivă, marcând prin muzică și joc una dintre cele mai îndrăgite sărbători ale iubirii din tradiția populară.