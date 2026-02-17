Grupul artistic „Sine ira et studio” – un proiect cultural independent, în plină dezvoltare

Grupul artistic „Sine ira et studio” s-a constituit inițial ca o comunitate online pe Facebook, iar în noiembrie 2024 a devenit oficial, odată cu prima întâlnire organizată în localitatea Vetiș.
Denumirea grupului, „Sine ira et studio” – care înseamnă „Fără ură și părtinire” – este inspirată de istoricul roman Tacitus, reflectând principiul echilibrului și al obiectivității care stă la baza inițiativei culturale. Fondatorul și inițiatorul proiectului este Török József, care a reunit în jurul său prieteni și colaboratori talentați din diverse domenii artistice.
Grupul reunește scriitori, poeți, traducători literari, cercetători științifici, compozitori, muzicieni și artiști plastici, formând o comunitate interdisciplinară dedicată promovării culturii.
Activitate intensă în țară și peste hotare
Anul 2025 a adus, pe lângă întâlnirile interne ale membrilor, numeroase participări la evenimente culturale atât la nivel local, cât și în străinătate. Localitățile Csenger, Fehérgyarmat și Nyírbéltek se numără printre locurile unde membrii grupului au fost invitați la expoziții, momente muzicale, lansări de carte și alte manifestări culturale.
Grupul funcționează fără finanțare externă, toate cheltuielile fiind susținute de membrii săi. Cu toate acestea, entuziasmul și coeziunea echipei rămân constante, iar fiecare invitație este primită ca o nouă provocare artistică.
Membrii grupului
Artiști plastici:
-
Csáki Ferenc (Piscolt) – artist decorativ
-
Dobos József (Piscolt) – gravură în foc
-
Gál Ilona – coșuri din hârtie
-
Illyés Sándor (Căpleni) – pictor
-
Kóter László (Satu Mare) – sculptor în lemn
-
Lăudat Tünde (Satu Mare) – pictor
-
Somi Alex (Oar) – pictor
Scriitori și poeți:
-
Dr. Marta Cordea (Satu Mare) – scriitoare, cercetător științific
-
Lia Gabriela Koka-Cosma (Satu Mare) – poet, traducător literar
-
Gál Ilona (Satu Mare) – poet
-
Laskodi Judit (Satu Mare) – poet
-
B. Varga Vera (Satu Mare) – scriitoare
-
Török József – scriitor, poet
Muzicieni:
-
Csáki Ferenc (Piscolt) – compozitor, chitară, voce
-
Illyés Sándor (Căpleni) – voce
Formația „Sine ira”:
-
Karasi Csaba (Óvári) – chitară bas
-
Lászlóffy Csaba (Carei) – tobe
-
Mitrasca Eric (Carei) – chitară
-
Török József (Vetiș) – chitară, voce
Prin activitatea sa, „Sine ira et studio” demonstrează că inițiativa culturală independentă poate genera colaborări valoroase și poate contribui la consolidarea vieții artistice locale și transfrontaliere.