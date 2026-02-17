Grupul artistic „Sine ira et studio” – un proiect cultural independent, în plină dezvoltare

Grupul artistic „Sine ira et studio” s-a constituit inițial ca o comunitate online pe Facebook, iar în noiembrie 2024 a devenit oficial, odată cu prima întâlnire organizată în localitatea Vetiș.

Denumirea grupului, „Sine ira et studio” – care înseamnă „Fără ură și părtinire” – este inspirată de istoricul roman Tacitus, reflectând principiul echilibrului și al obiectivității care stă la baza inițiativei culturale. Fondatorul și inițiatorul proiectului este Török József, care a reunit în jurul său prieteni și colaboratori talentați din diverse domenii artistice.

Grupul reunește scriitori, poeți, traducători literari, cercetători științifici, compozitori, muzicieni și artiști plastici, formând o comunitate interdisciplinară dedicată promovării culturii.

Activitate intensă în țară și peste hotare

Anul 2025 a adus, pe lângă întâlnirile interne ale membrilor, numeroase participări la evenimente culturale atât la nivel local, cât și în străinătate. Localitățile Csenger, Fehérgyarmat și Nyírbéltek se numără printre locurile unde membrii grupului au fost invitați la expoziții, momente muzicale, lansări de carte și alte manifestări culturale.

Grupul funcționează fără finanțare externă, toate cheltuielile fiind susținute de membrii săi. Cu toate acestea, entuziasmul și coeziunea echipei rămân constante, iar fiecare invitație este primită ca o nouă provocare artistică.

Membrii grupului

Artiști plastici:

Csáki Ferenc (Piscolt) – artist decorativ

Dobos József (Piscolt) – gravură în foc

Gál Ilona – coșuri din hârtie

Illyés Sándor (Căpleni) – pictor

Kóter László (Satu Mare) – sculptor în lemn

Lăudat Tünde (Satu Mare) – pictor

Somi Alex (Oar) – pictor

Scriitori și poeți:

Dr. Marta Cordea (Satu Mare) – scriitoare, cercetător științific

Lia Gabriela Koka-Cosma (Satu Mare) – poet, traducător literar

Gál Ilona (Satu Mare) – poet

Laskodi Judit (Satu Mare) – poet

B. Varga Vera (Satu Mare) – scriitoare

Török József – scriitor, poet

Muzicieni:

Csáki Ferenc (Piscolt) – compozitor, chitară, voce

Illyés Sándor (Căpleni) – voce

Formația „Sine ira”:

Karasi Csaba (Óvári) – chitară bas

Lászlóffy Csaba (Carei) – tobe

Mitrasca Eric (Carei) – chitară

Török József (Vetiș) – chitară, voce

Prin activitatea sa, „Sine ira et studio” demonstrează că inițiativa culturală independentă poate genera colaborări valoroase și poate contribui la consolidarea vieții artistice locale și transfrontaliere.