DEER își mută sediul social la o nouă adresă din Cluj-Napoca

Compania Distribuție Energie Electrică România (DEER), parte a Grupului Electrica, anunță schimbarea sediului social începând cu data de 5 februarie 2026, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/05.02.2026.

În urma acestei decizii, sediul companiei a fost mutat din Strada Ilie Măcelaru nr. 28A, municipiul Cluj-Napoca, pe Strada Arinilor nr. 22B, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.

Reprezentanții companiei precizează că noul sediu funcționează într-o clădire modernă, proiectată pentru eficiență energetică și integrarea unor soluții sustenabile pentru producerea și utilizarea energiei electrice. Imobilul este echipat cu panouri fotovoltaice, contribuind astfel la optimizarea consumului și la reducerea impactului asupra mediului.

Prin această investiție, DEER își reafirmă angajamentul pentru eficiență energetică și sustenabilitate, în concordanță cu rolul său de operator esențial al infrastructurii energetice naționale.