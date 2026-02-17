A început reabilitarea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 11 din Satu Mare

Municipiul Satu Mare a demarat lucrările de reabilitare a Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11, printr-un proiect amplu finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu. Investiția, în valoare de 10,7 milioane de lei, vizează modernizarea uneia dintre cele mai mari unități preșcolare din oraș.

Proiectul prevede reabilitarea termică a clădirii, instalarea de panouri solare, înlocuirea sistemului de încălzire, refacerea instalației electrice, reabilitarea acoperișului și a tâmplăriei, precum și dotarea completă a bucătăriei.

Lucrările au ca obiectiv creșterea eficienței energetice a imobilului, reducerea costurilor de funcționare și asigurarea unor condiții moderne și sigure pentru copii și personalul didactic.

Autoritățile locale subliniază că investițiile în infrastructura educațională rămân o prioritate, iar modernizarea Grădiniței Nr. 11 reprezintă un pas important în crearea unui mediu educațional adaptat standardelor actuale.