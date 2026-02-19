Creștere a infecțiilor respiratorii în județul Satu Mare. Peste 2.700 de cazuri într-o singură săptămână

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare a raportat, pentru săptămâna 9–15 februarie 2026 (S07), un total de 2.781 de cazuri de infecții respiratorii acute, incluzând viroze, pneumonii și gripă .

Situația pe categorii:

1.879 cazuri de infecții respiratorii acute (IACRS)

670 cazuri de pneumonii

232 cazuri de gripă

Cele mai multe cazuri de viroze respiratorii s-au înregistrat la copiii cu vârste între 5 și 14 ani, pneumoniile au afectat în special persoanele de peste 65 de ani, iar cele mai multe cazuri de gripă au fost raportate la grupa de vârstă 15–49 de ani .

COVID-19, în ușoară creștere

În aceeași perioadă au fost confirmate 3 cazuri de COVID-19, iar autoritățile sanitare menționează că intensitatea infecției este în creștere față de săptămâna precedentă .

Vaccinare

Până la 15 februarie 2026, în județ au fost vaccinate antigripal 14.436 de persoane din grupele de risc, prin intermediul medicilor de familie .

Recomandările DSP

Autoritățile sanitare recomandă:

limitarea programului de vizită în spitale,

triaj epidemiologic zilnic în unitățile medicale și școli,

izolarea la domiciliu a persoanelor simptomatice,

purtarea măștii în comunitate de către persoanele cu simptome respiratorii,

aerisirea spațiilor și evitarea aglomerațiilor,

continuarea vaccinării antigripale, în special pentru persoanele vulnerabile .

DSP Satu Mare atrage atenția asupra respectării măsurilor de prevenție pentru limitarea răspândirii gripei și a altor infecții respiratorii în sezonul rece.