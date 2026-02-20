Târgul Mărțișorului își deschide porțile în 23 februarie!

26 de meșteri populari și producători locali le vor oferi vizitatorilor posibilitatea de a alege dintr-o mare varietate de mărțișoare și cadouri speciale de Mărțișor, toate modele unicat și realizate manual cu migală și creativitate.

Târgul Mărțișorului le oferă vizitatorilor ocazia de a admira și achiziționa obiecte specifice acestei perioade în care cu toții așteptăm sosirea primăverii. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural G. M. Zamfirescu, în colaborare cu Consiliul Județean Satu Mare prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană.

Sătmărenii sunt așteptați să viziteze căsuțele celor 26 de meșteri populari în perioada 23 februarie – 1 martie, zilnic între orele 10.00 – 18.00 în Piața Libertății.

Târgul Mărțișorului reunește meșteșugari și producători locali care expun mărțișoare lucrate manual, bijuterii, obiecte decorative și multe alte produse artizanale. Vizitatorii vor putea alege dintr-o varietate de creații originale, toate realizate cu multă grijă și pasiune și menite să marcheze venirea primăverii și bucuria acestui anotimp.

Târgul Mărțișorului de la Satu Mare pune în valoare munca meșterilor și producătorilor locali care, prin activitatea lor, contribuie la promovarea și conservarea obiceiurilor și tradițiilor specifice zonei noastre, reușind, ca de fiecare dată, să încânte publicul cu rezultatul muncii, talentului și dibăciei lor.