FOTO. Deputatul Mircea Govor: ,,𝐒𝐮𝐧𝐭𝐞𝐦 𝐨 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚̆. 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐭̦𝐚 𝐧𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚̆. 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐨 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧𝐚̆.”

Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a transmis un mesaj public cu ocazia alegerii noii conduceri a organizației PES Activists Satu Mare, subliniind importanța unității și a responsabilității politice într-un context marcat de provocări interne și europene.

„Suntem o echipă. Unitatea este forța noastră. Generații unite pentru o Românie europeană”, a afirmat liderul social-democrat, evidențiind faptul că noul mandat al organizației reprezintă nu doar o reconfirmare, ci și o responsabilitate majoră.

Mircea Govor l-a felicitat pe Ciprian Crăciun pentru reconfirmarea în funcția de președinte al PES Activists Satu Mare, apreciind încrederea primită și subliniind că aceasta trebuie transformată în proiecte concrete, implicare reală și prezență activă în comunitate.

Totodată, liderul PSD Satu Mare i-a mulțumit vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, coordonator național PES Activists România, pentru sprijinul acordat dezvoltării organizației și pentru conectarea tinerilor social-democrați la agenda europeană.

În mesajul său, Mircea Govor a punctat că Europa „nu este un slogan”, ci înseamnă locuri de muncă, șanse egale, educație și stabilitate, insistând asupra necesității formării unor lideri tineri, responsabili și bine pregătiți.

„Într-o perioadă marcată de extremism și instabilitate, unitatea social-democrației este esențială. Politica înseamnă muncă, disciplină și rezultate”, a transmis președintele PSD Satu Mare.

Mesajul s-a încheiat cu urări de succes pentru noua echipă de conducere și cu reafirmarea angajamentului pentru o activitate politică bazată pe profesionalism, solidaritate și construcție pe termen lung.