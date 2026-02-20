FOTO. Ciprian Crăciun, reconfirmat la conducerea PES Activists Satu Mare. PSD mizează pe unitate și implicare europeană

Vineri, 20 februarie 2026, la sediul PSD, a avut loc Conferința de Alegeri a Organizației Județene PES Activists Satu Mare.

În cadrul adunării au fost prezentate raportul de activitate al coordonatorului PES Activists Satu Mare, consilierul municipal Ciprian Crăciun, precum și direcțiile de acțiune pentru perioada următoare. Activitatea organizației rămâne fundamentată pe valorile social-democrației – solidaritate, echitate socială, respect pentru muncă și dialog – dar și pe promovarea valorilor europene precum democrația, statul de drept, drepturile fundamentale și coeziunea socială.

Au răspuns pozitiv invitației: președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, deputatul Lucian Morar, secretarul executiv PES Activists Nord-Vest, Aurelia Serfezi, secretarul executiv PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, prim-vicepreședintele PSD Satu Mare, Gabriel Leș, viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, consilierul municipal Mirela Suciu, alături de numeroși membri social-democrați sătmăreni.

În urma votului exprimat, organizația i-a acordat un nou mandat de președinte lui Ciprian Crăciun, alături de următoarea echipă:

Secretar executiv: Raul Mihai

Prim-vicepresedinte: Gavra Delia , Domokos Alina Fulga

Vicepreședinți: Costinaș Traian, Chiș Bogdan, Betea Vasile, Sofia Sanfira, Mihaela Vasile

Membri: Radu Sângeorzan, Pop Ciprian, Marincaș Tudor, Pop Vasile, Bulgărean Alexandra, Avram Emil.

,,PSD este o organizație unită. Suntem o echipă în care fiecare membru contează și este respectat. Ne asumăm împreună obiectivele și rezultatele.

PES Activists Satu Mare își propune să consolideze legătura dintre comunitatea locală și proiectul european, susținând inițiative care aduc mai aproape de cetățeni politicile europene, oportunitățile de dezvoltare și principiile care stau la baza construcției europene: unitate, cooperare și respect reciproc.

Mult succes în activitate și multă putere de muncă întregii echipe!” a declarat organizația PSD Satu Mare.