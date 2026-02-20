150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, marcați printr-un eveniment cultural la Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” din Carei

Liceul Tehnologic „Iuliu Maniu” din Carei a găzduit, în 19 februarie, un eveniment cultural-educativ dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși, în cadrul „Anului Brâncuși”.

La activitate au participat mai multe clase de elevi, alături de cadrele didactice, într-un demers menit să celebreze valorile culturale românești și să omagieze personalitatea celui care a revoluționat arta modernă.

În cadrul evenimentului au luat cuvântul prof. Blideran Rodica, Adrian Ștefănuți – referent cultural, Bogdan Georgescu – directorul Direcției de Cultură Carei, precum și prof. Hotca Talida, director adjunct al unității de învățământ.

Elevele Hărceagă Oana, Keserű Mercedesz Maria și Nagy Erika (clasa a X-a A) au susținut o prezentare despre viața și opera lui Constantin Brâncuși, evidențiind contribuția sa esențială la nașterea sculpturii moderne. Totodată, eleva Virlici Diana (clasa a XI-a B) a realizat o mini-expoziție de desene inspirate din lucrările brâncușiene, demonstrând sensibilitate artistică și o înțelegere profundă a simplității și expresivității formelor create de marele artist.

Evenimentul a reprezentat un moment de reflecție, cultură și inspirație, reafirmând importanța promovării valorilor identitare și a patrimoniului cultural românesc în rândul tinerelor generații.