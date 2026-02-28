Primăvara prinde viață în căsuțele meșterilor locali

Bucuria sosirii primăverii se simte din plin la Târgul Mărțișorului, unde meșterii populari și producătorii locali își întâmpină vizitatorii cu creații autentice, realizate cu migală și pasiune.

Căsuțele târgului atrag zilnic oameni aflați în căutarea unui mărțișor special sau a unui cadou unicat – obiecte lucrate manual, inspirate din tradiții și tehnici transmise din generație în generație. De la simboluri clasice ale primăverii până la bijuterii artizanale și decorațiuni originale, fiecare produs spune o poveste.

Organizatorii îi invită pe toți cei dornici să simtă atmosfera primăverii să facă o plimbare printre standuri, să descopere creațiile expuse și să afle poveștile din spatele fiecărui obiect.

Târgul devine astfel nu doar un loc de cumpărături, ci un spațiu al întâlnirii cu tradiția, creativitatea și spiritul comunității.