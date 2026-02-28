FOTO. PSD Satu Mare, alături de comunitate la Balul Vânătorilor și Pescarilor Sportivi 2026

Sâmbătă, 28 februarie 2026, s-a desfășurat Balul Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, un eveniment de referință pentru comunitatea locală, care a reunit pasionați ai vânătorii și pescuitului din întreg județul, alături de reprezentanți ai administrației publice locale și județene.

Alături de președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, la eveniment au participat: vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, președintele PSD Mun. Satu Mare, Adrian Micle, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, consilierii județeni Gheorghe Marincaș, Niculaie Avorniciți și Cristian Dăscălescu, vicepreședintele PSD Satu Mare, Claudiu Ținca, primarul comunei Bixad, Lenuța Cornea, primarul comunei Tarna Mare, Mariana-Monica Sobius, primarul comunei Terebești, Mariana Avorniciți, președintele TSD Satu Mare, Bianca Șorian, inspectorul școlar pentru educație timpurie, Maria Ardelean, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Satu Mare, Adrian Ardelean, directorul Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Satu Mare, Cătălin Groza și secretarul executiv TSD Satu Mare, Claudiu Tămășan.

Balul a evidențiat coeziunea și solidaritatea vânătorilor și pescarilor sportivi, punând accent pe valorile comune care îi unesc: respectul față de natură, responsabilitatea față de mediul înconjurător și păstrarea tradițiilor cu profundă semnificație culturală.

Evenimentul a demonstrat încă o dată că aceste întâlniri reprezintă nu doar momente festive, ci și oportunități de consolidare a colaborării și dialogului în comunitate.