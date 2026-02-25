ABA Someș-Tisa asigură exploatarea în siguranță a infrastructurii hidrotehnice și pe timp friguros

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă (ABA) Someș-Tisa aplică o serie de măsuri menite să asigure exploatarea în condiții de siguranță a lucrărilor hidrotehnice aflate în administrare, pe parcursul sezonului rece. Acestea sunt cuprinse în Programul de lucru pe timp friguros și vizează:

Ø efectuarea verificărilor tehnice și funcționale pentru echipamentele hidromecanice, instalațiile electrice, de automatizare, încălzire și alte sisteme aferente;

Ø controlul instalațiilor de iluminat pentru baraje, galerii, căi de acces și spații tehnologice;

Ø verificarea stării tehnice a mijloacelor de transport și a utilajelor din dotare;

Ø executarea lucrărilor de întreținere și reparații;

Ø asigurarea necesarului de materiale și mijloace pentru buna desfășurare a activităților;

Ø menținerea fluxului informațional, decizional și de monitorizare în cazul apariției unor evenimente;

Ø gestionarea volumelor de apă din acumulări pentru toți utilizatorii sistemului centralizat, cu prioritate pentru alimentarea populației;

Ø monitorizarea continuă a evoluției fenomenelor specifice sezonului rece;

Ø îndepărtarea obstacolelor din cursurile de apă care pot favoriza formarea îngrămădirilor de sloiuri;

Ø reinstruirea personalului deservent.

Prin măsurile implementate de către specialiștii noștri, lucrările hidrotehnice sunt exploatate în condiții de siguranță, chiar și atunci când sunt expuse unor condiții hidrometeorologice dificile, precum înghețul, variațiile de temperatură sau schimbările bruște ale regimului hidrologic.

Programul de lucru pe timp friguros se aplică până la finele lunii martie.