ACCIDENT Două minore rănite în urma unui impact cu capul de pod în județ

O tânără de 27 de ani a pierdut controlul autoturismului pe DJ 193, iar pasagerele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

La data de 24 februarie, în jurul orei 11:09, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați despre un accident rutier produs pe Drumul Județean 193, în localitatea Corod. Din primele verificări reiese că o manevră pentru evitarea coliziunii a dus la un impact cu un cap de pod, provocând rănirea a două minore.

Cum s-a produs accidentul

O femeie de 27 de ani, din localitatea Culciu, conducea autoturismul implicat, iar pentru a evita coliziunea cu vehiculul din fața sa, ar fi efectuat un viraj la stânga. În urma acestei manevre, autoturismul a intrat în coliziune cu un cap de pod, provocând vătămări pasagerelor din mașină.

Victimele și intervenția medicală

Două minore, în vârstă de 11 și 16 ani, aflate în autoturism, au suferit vătămări corporale și au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetări în desfășurare

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul, urmând ca rezultatele anchetei să clarifice cauzele și responsabilitățile implicate.