Acțiune pentru respectarea normelor de conviețuire socială

La data de 10 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat activități specifice având ca obiectiv prevenirea și combaterea faptelor ce afectează normele de conviețuire socială, siguranța persoanelor și a bunurilor, precum și menținerea unui climat de ordine și liniște publică.

Astfel, în urma activităților întreprinse, polițiștii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 12.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 10 februarie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică și activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 180 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 37.000 de lei.