ALERTĂ!!! Creștere a numărului de cazuri de boli transmisibile în Satu Mare: vaccinarea și controlul, principalele arme

L DSP Satu Mare raportează peste 9.700 de cazuri de boli infecțioase în ianuarie 2026 și continuă campaniile de prevenție și supraveghere a sănătății publice.

În luna ianuarie 2026, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Satu Mare a intensificat activitățile de prevenire și control al bolilor transmisibile, monitorizând epidemii, derulând campanii de vaccinare și coordonând colaborări interinstituționale. Raportul evidențiază atât provocările recente, cât și măsurile adoptate pentru protecția sănătății comunității.

Monitorizarea epidemiologică

Compartimentul de Epidemiologie a raportat 9.704 cazuri de boli infecțioase cu transmitere prioritară, cu o creștere față de luna precedentă. Au fost desfășurate anchete epidemiologice pentru identificarea surselor de infecție și a contactelor directe, iar note informative au fost transmise unităților de învățământ, medicilor de familie și autorităților locale. Supravegherea mediului a inclus monitorizarea virusului polio în apele uzate.

Cazuistica principală:

Gripă – 1.105 cazuri

I.A.C.R.S. – 6.460 cazuri

Pneumonii – 2.096 cazuri

Hepatita A – 27 cazuri

Varicela – 1 caz

Campylobacterioza – 4 cazuri

Rotavirus – 7 cazuri

Sifilis – 2 cazuri

Meningită virală/streptococică – 2 cazuri

SARS-CoV-2 – 10 cazuri, predominant la copii și persoane de peste 60 de ani

Campanii de vaccinare eficiente

În ianuarie, DSP Satu Mare a administrat 2.135 doze de vaccin pentru prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv:

Hexacima – 420 doze

Prevenar 13 – 431 doze

ROR – 482 doze

Tetraxim – 367 doze

Adacel – 119 doze

Euvax – 163 doze

BCG – 153 doze

Totodată, 542 de persoane din grupele de risc au fost vaccinate antigripal, conform recomandărilor medicilor de familie. Campaniile au vizat prevenirea rujeolei, Hepatitei A și a altor boli transmisibile.

Educație și informare pentru populație

S-au desfășurat sesiuni de informare privind prevenția bolilor infecțioase și importanța vaccinării. Materiale informative au fost distribuite în școli, centre de sănătate și comunități, consolidând implicarea publicului în protecția sănătății.

Colaborări interinstituționale

DSP Satu Mare a colaborat cu DSP-urile din Maramureș, Cluj și Sălaj, raportând cazurile către CRSP Cluj și INSP București și asigurând diagnostic de laborator prin probe prelucrate la CRSP Cluj și I.N.C.D.M.M. Cantacuzino.

Laborator și controlul mediului

Laboratorul de diagnostic a preluat 235 de probe, incluzând analiza apei, a alimentelor și a aeromicroflorei. În cadrul Compartimentului de Evaluare a Factorilor de Mediu și Muncă, au fost efectuate 16 probe de apă din rețele publice și 6 probe din piscine interioare.

Controlul în sănătate publică:

127 acțiuni de control în județ

5 sancțiuni aplicate (4 avertismente, 1 amendă de 3.000 lei)

6 sesizări instrumentate

Perspective și proiecte viitoare

În lunile următoare, DSP Satu Mare va continua să extindă campaniile de vaccinare, să crească gradul de conștientizare a populației privind riscurile epidemiologice și să mențină un control strict al condițiilor de mediu și de muncă.