Amenzi în valoare de 10.000 de lei aplicate unor participanți la traficul transfrontalier

12 amenzi contravenționale și un dosar penal întocmit pe timpul acțiunilor care au avut loc zilele trecute în proximitatea fostelor puncte de trecere a frontierei de la granița cu Ungaria. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de aproximativ 10.000 de lei, iar într-un caz a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea a două infracțiuni la regimul circulației.

Pe căile de comunicație din județul nostru, sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, polițiștii de frontieră sătmăreni, în cooperare cu polițiști maghiari din cadrul Căpităniei Superioare de Poliție a Comitatului Szabolcs Szatmar Bereg, au acționat zilele trecute, în zona de frontieră, pe căile de comunicație care duc spre fostele punctele de trecere a frontierei de la granița cu Ungaria. De asemenea, o altă acțiune a avut loc în cooperare cu polițiști din cadrul IJP Satu Mare, jandarmi ai IJJ Satu Mare, lucrători din cadrul SCCO, dar și lucrători vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj – Serviciul Echipe Mobile Satu Mare. Activitățile au avut drept scop combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, respectarea legislației privind transportul intern și internațional de persoane și bunuri, respectiv menținerea unui climat de siguranță și ordine publică. Toate aceste acțiuni urmăresc prevenirea încălcării legislației în vigoare de către participanții la traficul transfrontalier.

Au fost efectuate verificări în rândul participanților la traficul transfrontalier pe căile de comunicații care fac legătura cu statul maghiar, în zona de responsabilitate a județului Satu Mare.

Folosind aplicația eDAC, echipele de control au verificat peste 1.000 de persoane și 560 de mijloace de transport. Abaterile de la respectarea legislației au fost sancționate, fiind aplicate amenzi în valoare totală de aproape 10.000 lei, în două dintre cazuri pentru că șoferii transportau marfă, dar nu au putut prezenta documente justificative pentru această activitate. Totodată, a fost întocmit un dosar penal pe numele unui conducător auto, pentru săvârșirea infracțiunii de tractare a unei remorci neînmatriculate ori neînregistrate sau cu număr fals de înmatriculare.

Combaterea fenomenului infracțional transfrontalier și asigurarea respectării legislației în vigoare reprezintă în continuare o preocupare constată a polițiștilor de frontieră sătmăreni și a celorlalte structuri cu atribuții pe siguranță și ordine publică din județul Satu Mare, care vor desfășura astfel de acțiuni și în perioada următoare.