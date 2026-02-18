Apă de calitate, investiții pentru educație și proiecte care schimbă destinele tinerilor

Consilierul local și președintele Asociației „Cu voi și pentru voi”, Mirela Suciu, a fost invitata ediției de marți seară a emisiunii Actualitatea sătmăreană, difuzată la Nord Vest TV, într-un dialog amplu despre administrație, apă potabilă, educație și proiecte dedicate tinerilor din Satu Mare.

APASERV, munca din spatele unei ape de calitate

Satu Mare se poate mândri cu una dintre cele mai bune ape potabile din România, iar acest lucru nu este întâmplător. Mirela Suciu care e șef serviciu administrativ la APASERV a explicat în detaliu cum funcționează sistemul de alimentare cu apă și ce presupune munca echipelor APASERV.

Apa provine din surse subterane, de la aproximativ 100 de metri adâncime, este tratată minim invaziv și este verificată zilnic într-un laborator acreditat RENAR. Anual, se realizează peste 20.000 de analize fizico-chimice și microbiologice, pentru a garanta siguranța consumatorilor.

„Avem apă de foarte bună calitate și o putem consuma cu încredere direct de la robinet. Este un mare avantaj pentru comunitatea noastră”, a subliniat Mirela Suciu.

Un rol important în menținerea unui preț echilibrat îl au investițiile în energie verde, reducerea pierderilor din rețea și eficientizarea activității, toate acestea permițând ca tariful să rămână sub media națională.

Consiliul Local, investiții pentru școli și sport

În calitate de consilier local și președintă a Comisiei de Sănătate și Sport, Mirela Suciu a vorbit despre proiectele recente aprobate în Consiliul Local. Printre cele mai importante se numără investiția de 1,25 milioane lei pentru modernizarea infrastructurii Școlii nr. 11 din Sătmărel, unde vor fi realizate: teren multifuncțional de sport, loc de joacă, spații educaționale exterioare, clădire anexă pentru depozitare.

De asemenea, a fost aprobat un parteneriat pentru reabilitarea clădirilor Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși”, un pas important pentru modernizarea învățământului tehnologic din municipiu.

„Educația și sportul trebuie să fie priorități reale. Investițiile în copii și tineri sunt investiții în viitorul orașului”, a subliniat consilierul local.

„Cu voi și pentru voi”, asociația care schimbă destine

Partea cea mai emoționantă a discuției a fost dedicată Asociației „Cu voi și pentru voi”, proiect de suflet al Mirelei Suciu, axat pe sprijinirea adolescenților cu vârste între 13 și 18 ani.

Asociația a dezvoltat cluburi tematice de: film și teatru, jurnalism, dezbatere, antreprenoriat, dezvoltare personală.

Tinerii lucrează alături de profesioniști în domeniu, iar munca lor se va concretiza în evenimente publice și proiecte educaționale. Un moment special a fost spectacolul „Spovedania”, prezentat la Biserica Calvaria, care s-a bucurat de un succes peste așteptări.

Următorul mare eveniment va avea loc pe 15 martie, la Casa Meșteșugarilor, unde tinerii vor participa la o dezbatere amplă despre teme majore: educație, viitor profesional, sănătate emoțională și motivele pentru care tinerii aleg să plece din Satu Mare.

„Adolescenții au nevoie să fie ascultați, sprijiniți și îndrumați. Dacă investim în ei, investim în viitorul comunității noastre”, a transmis Mirela Suciu.

Înregistrarea emisiunii poate fi urmărită aici:https://www.youtube.com/watch?v=pyJee0YB2Yk