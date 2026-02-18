Aproape 200 de locuri de muncă, oferite prin AJOFM la Satu Mare

Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare se regăsesc 198 locuri de muncă vacante.

Dintre acestea:

– 10 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare(director magazin, farmacist, farmacist diriginte, inginer instalatii pentru constructii, inspector de specialitate inginer horticol, inginer agronom, reprezentant comercial, sef departament marfuri alimentare/nealimentare ).

– 19 locuri vacante pentru cei cu studii liceale și postliceale (agent de vânzari, automatist , cofetar, conducător auto transport rutier de mărfuri, asistent medical generalist, lucrator comercial, maistru întretinere si reparatii( masini-unelte, utilitati, service, prototipuri), tehnician masini si utilaje , stivuitorist,vânzator, operator introducere, validare si prelucrare date)

– 97 locuri vacante pentru cei cu studii gimnaziale (agent de securitate, confectioner-asamblor articole din textile, dulgher (exclusiv restaurator), finisor-lacuitor lemn, lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale, lucrator comercial, montator subansamble, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii, paznic, referent, slefuitor metale, spalator vitrine si geamuri, tehnician energetician/electrician, ucenic, zidar pietrar)

– 14 locuri vacante pentru cei cu școală generală incompletă și fără studii (dulgher (exclusiv restaurator), fierar betonist, instalator apa, canal, muncitor manipulare si pregatire furaje, muncitor necalificat în agricultura, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide)

-58 locuri de muncă pentru cei cu scoală profesională (agent de vanzari, confectioner-asamblor articole din textile, confectioner-asamblor articole din textile, controlor calitate, frezor universal , instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, lacatus constructii metalice si navale, lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale, stivuitorist, strungar universal, sudor, tapiter, tâmplar universal, tehnician în industria confectiilor si tricotajelor, tehnician mecatronist).