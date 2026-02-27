„ART ALUMINIUM 72” – Ioan C. Sălăjan expune la Muzeul de Artă din Satu Mare

Muzeul Județean Satu Mare invită publicul iubitor de artă la vernisajul expoziției „ART ALUMINIUM 72”, semnată de artistul Ioan C. Sălăjan. Evenimentul va avea loc miercuri, 4 martie 2026, de la ora 16.00, în spațiile Muzeului de Artă, unde vor fi expuse 30 de lucrări realizate în ultimii ani.

Expoziția este structurată pe mai multe paliere tematice și se adresează tuturor celor care apreciază frumosul, fiind dedicată în mod special doamnelor, primăverii și simbolic, intrării în Anul Calului de Foc din zodiacul chinezesc, așa cum mărturisește artistul.

Universul artistic al lui Ioan C. Sălăjan este conturat printr-un discurs grafic inconfundabil, în care umorul fin, sarcasmul temperat și observația lucidă asupra lumii contemporane se îmbină armonios. Așa cum remarca Vasile Andreica într-un album dedicat artistului, lucrările sale impresionează prin suculența expresiei, prin delicatețea ironiei și prin acea bonomie care îi definește personalitatea artistică. Fără a deveni virulent, demersul său vizual oscilează între caricatură și subtilă provocare, păstrând mereu un zâmbet blând în fața imperfecțiunilor lumii.

„E mare lucru, în artă și în viață, să semeni doar cu tine însuți”, nota criticul, subliniind autenticitatea și originalitatea artistului.

Expoziția „ART ALUMINIUM 72” se anunță a fi un eveniment cultural de referință al începutului de primăvară, oferind publicului ocazia de a descoperi sau redescoperi un creator cu o voce artistică distinctă în peisajul contemporan.

Intrarea este liberă.