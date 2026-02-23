ARTĂ „NUDUL” – expresie și rafinament într-o expoziție colectivă la Satu Mare

Vernisaj dedicat uneia dintre temele fundamentale ale artei vizuale, marți, 24 februarie, la Galeria de Artă a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și în parteneriat cu Asociația Culturală „Sătmărenii”, invită publicul la vernisajul expoziției colective de artă plastică intitulată „NUDUL”. Evenimentul va avea loc marți, 24 februarie 2026, de la ora 16:00, la Galeria de Artă situată pe strada Mihai Viteazu, nr. 32.

O temă clasică, viziuni contemporane

Expoziția reunește o selecție valoroasă de lucrări de pictură, sculptură și metaloplastie, propunând o explorare sensibilă și expresivă a nudului – temă constantă și fundamentală în istoria artelor vizuale.

Artiștii participanți abordează subiectul din perspective diverse, prin tehnici variate și formule plastice distincte, oferind publicului o experiență vizuală complexă, în care esteticul se îmbină cu introspecția și forța expresivă.

Susținerea vieții culturale locale

Prin organizarea acestei expoziții, instituțiile partenere își reafirmă angajamentul de a sprijini și promova creația artistică locală, oferind comunității sătmărene acces la manifestări culturale de înaltă ținută.

Publicul iubitor de artă este invitat să participe la vernisaj și să descopere, într-un cadru elegant și inspirat, multiplele fațete ale unei teme care a traversat secolele și continuă să fascineze.