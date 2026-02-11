Atelier de siguranță digitală pentru persoanele peste 55 de ani, la Biblioteca Județeană Satu Mare

Biblioteca Județeană Satu Mare, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare – Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității, organizează în data de 17 februarie 2026, de la ora 13:00, un atelier practic de siguranță digitală dedicat persoanelor adulte cu vârsta de peste 55 de ani.

Evenimentul, intitulat „Protejează-ți datele și fii în siguranță online”, va avea loc la sediul Bibliotecii Județene Satu Mare, etajul I, în Sala Mică de Conferințe.

Atelierul are ca scop informarea și sprijinirea seniorilor în utilizarea în siguranță a internetului și a tehnologiilor digitale. Participanții vor primi recomandări privind protejarea datelor personale, prevenirea fraudelor online și folosirea responsabilă a aplicațiilor și rețelelor sociale.

Participarea este gratuită, în limita a 20 de locuri. Înscrierile se fac telefonic, la numărul 0261 711 199, de luni până vineri, între orele 09:00 și 16:00.