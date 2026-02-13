ATENȚIE MARE!!!! Începând cu 16 februarie, pot fi rezervate locuri suplimentare, în limita celor disponibile la satu Mare

Administrația Domeniului Public Satu Mare reamintește sătmărenilor că, potrivit calendarului privind rezervarea locurilor de parcare la reședință, începând de luni, 16 februarie 2026, persoanele care dețin deja un loc de parcare și au în proprietate sau utilizează mai multe autovehicule vor putea rezerva și alte locuri, în limita celor rămase disponibile.

Documente necesare pentru persoane fizice

Pentru depunerea cererii sunt necesare actul de identitate al solicitantului (cu viză de reședință, dacă este cazul). Persoanele care dețin carte de identitate model CEI trebuie să prezinte adeverința care atestă domiciliul, eliberată de SPCLEP Satu Mare sau descărcată din aplicația ROCEID.

Dacă este cazul, se prezintă certificatul de căsătorie sau sentința de divorț. În situația în care adresa din actul de identitate nu corespunde cu cea pentru care se solicită locul de parcare, sunt necesare documente suplimentare precum extras CF (nu mai vechi de 30 de zile), contract de comodat autentificat notarial, certificat de moștenitor, contract de donație sau contract de locațiune înregistrat la organul fiscal competent.

Solicitanții trebuie să prezinte certificatul de înmatriculare al autovehiculului (cu ITP valabil) sau, după caz, cartea de identitate a vehiculului. Pentru cei care nu sunt proprietari, sunt necesare documente care atestă dreptul de folosință – contract de leasing, donație, comodat autentificat notarial sau declarație notarială de dare în folosință (cu excepția rudelor de gradul I).

În cazul autovehiculelor înmatriculate în străinătate, este obligatorie prezentarea cărții de identitate a vehiculului și a dovezii ITP, traduse de un traducător autorizat.

Persoanele cu dizabilități vor prezenta certificatul de încadrare în grad de handicap și actul de identitate, conform prevederilor Legea nr. 448/2006.

De asemenea, este necesară o declarație pe propria răspundere, în baza art. 326 Cod Penal, prin care solicitantul declară că nu deține garaj pe domeniul public sau privat pe o rază de 100 de metri de zona pentru care solicită rezervarea.

Documente necesare pentru persoane juridice

Persoanele juridice trebuie să prezinte certificatul de înregistrare al societății comerciale (cu sediul social sau punctul de lucru la adresa solicitată), certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu ITP valabil sau cartea de identitate a acestuia, contractul de leasing dacă este cazul, actul de identitate al persoanei împuternicite și declarația pe propria răspundere privind inexistența unui garaj pe domeniul public sau privat.

Tarife actualizate

Conform prevederilor HCL Satu Mare nr. 315/18.12.2025, tarifele au fost modificate după cum urmează: abonament lunar zona B – 46 lei, abonament anual zona B – 330 lei, abonament la reședință sau sediu social – 290 lei.

Informații suplimentare

Detalii suplimentare pot fi obținute la sediul instituției din municipiul Satu Mare, Aleea Universului nr. 5–7, sau online, pe site-ul oficial al Administrației Domeniului Public Satu Mare.