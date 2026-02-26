ATENȚIE ȘOFERI!!! Permisul de conducere, suspendat pentru neplata amenzilor rutiere

Guvernul introduce un mecanism digital care leagă plata sancțiunilor de dreptul de a conduce

Șoferii români care ignoră plata amenzilor de circulație riscă, în curând, suspendarea automată a permisului de conducere. Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență privind reforma administrației publice care introduce o măsură fermă, menită să crească gradul de colectare a sancțiunilor rutiere și să întărească disciplina în trafic.

Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, care a precizat că suspendarea permisului va interveni după parcurgerea unor etape clare, în care șoferii vor avea timp suficient să își achite amenzile.

De ce a fost nevoie de această măsură

Decizia Executivului vine în contextul în care doar aproximativ 40% dintre amenzile de circulație sunt plătite în România. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că procentul este mult sub nivelul întâlnit în alte state europene, mai ales în comparație cu gradul de colectare al impozitelor locale, care ajunge la 70–90%.

Guvernul consideră că lipsa unor sancțiuni complementare eficiente a încurajat neplata amenzilor, afectând atât bugetele locale, cât și respectarea regulilor de circulație.

Cum va funcționa suspendarea permisului

Potrivit explicațiilor oferite de Cseke Attila, mecanismul este unul etapizat și complet digitalizat. După aplicarea unei amenzi rutiere, șoferul are la dispoziție termenul legal inițial pentru plată. Dacă sancțiunea nu este achitată, informația este transmisă autorității locale, care emite o somație de plată.

În această somație, posesorul permisului este avertizat explicit că neplata amenzii poate duce la suspendarea dreptului de a conduce. Dacă nici după expirarea acestui termen suplimentar situația nu este rezolvată, sistemul informatic interconectat între autoritățile locale și Ministerul Afacerilor Interne va declanșa automat suspendarea permisului.

Șoferii nu vor mai fi obligați să se prezinte la Poliția Rutieră pentru predarea permisului. După expirarea termenelor prevăzute, dreptul de a conduce va fi suspendat automat, în sistem.

O zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei

Un element-cheie al noii reglementări este corelarea valorii amenzii cu durata suspendării permisului. Propunerea agreată de Guvern prevede o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. Măsura a fost stabilită în urma consultărilor cu reprezentanții MAI și ai sistemului de justiție.

În același timp, Executivul a renunțat la ideea majorării cu până la 60% a amenzilor neplătite, optând pentru această sancțiune administrativă considerată mai eficientă.

Când intră în vigoare noile reguli

Noile prevederi vor fi aplicate la șase luni de la intrarea în vigoare a ordonanței, termen necesar pentru dezvoltarea și interconectarea platformelor digitale. Dacă actul normativ va fi publicat în Monitorul Oficial la 1 martie, suspendarea automată a permiselor pentru neplata amenzilor ar urma să se aplice începând cu 1 septembrie.

Normele de aplicare vor fi elaborate de Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Ministerul Dezvoltării, prin hotărâre de guvern.

Un semnal clar pentru șoferi

Autoritățile transmit că măsura nu are doar un scop fiscal, ci și unul de echitate și siguranță rutieră. Plata amenzilor devine astfel o obligație reală, nu una opțională, iar dreptul de a conduce va fi direct condiționat de respectarea sancțiunilor aplicate.

Guvernul mizează pe faptul că acest mecanism va crește semnificativ gradul de conformare și va contribui la o disciplină mai riguroasă în traficul rutier din România.