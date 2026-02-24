ATENȚIONARE!!! Alarmă în transportul public: vârstnici răniți, șoferi anchetați, tensiuni în creștere

Sindicatul Liber Transurban trage un semnal de alarmă după o serie de accidentări grave și reclamă presiunea uriașă de pe umerii șoferilor și controlorilor

Transportul public din Satu Mare se confruntă cu o situație tot mai delicată. În urma creșterii numărului de incidente petrecute în autobuze, soldate în special cu accidentări ale persoanelor vârstnice, liderul de sindicat al Transurban Satu Mare, Sebastian Raț, a transmis un mesaj public prin care solicită mai multă atenție, responsabilitate și respect din partea călătorilor.

Semnalul de alarmă vine într-un context în care șoferii și controlorii ajung, de multe ori, în situații legale dificile, chiar și atunci când nu au nicio vină directă în producerea incidentelor.

Accidentări grave, anchete și responsabilități uriașe

În ultima perioadă, mai multe persoane în vârstă au suferit accidentări în timpul deplasării cu autobuzul, unele necesitând internare și tratament medical, inclusiv în cazuri de fracturi. Potrivit datelor disponibile, multe dintre aceste incidente s-au produs după ce pasagerii s-au ridicat de pe scaune în timpul mersului sau nu s-au ținut de barele de sprijin.

Chiar și în situațiile în care frânarea este necesară pentru evitarea unui pericol real din trafic, conducătorul auto poate deveni subiectul unor anchete sau proceduri legale. Meseria de șofer de autobuz implică, astfel, nu doar responsabilitatea pentru zeci de vieți la fiecare cursă, ci și riscul permanent de a fi pus sub semnul întrebării.

Sindicatul face un apel direct și către familiile persoanelor vârstnice, îndemnându-le să le reamintească importanța rămânerii pe scaun sau a sprijinirii ferme în timpul mersului. Un gest aparent minor poate preveni un accident grav.

Munca din spatele volanului: stres, oboseală și presiune financiară

Programul unui șofer sau controlor începe adesea înainte ca orașul să se trezească. Ei asigură transportul cetățenilor la muncă, la școală și la activitățile zilnice, inclusiv în weekenduri și în zilele de sărbătoare.

Activitatea presupune:

concentrare permanentă;

gestionarea unui trafic intens, pe străzi înguste;

operarea unui vehicul de mari dimensiuni;

responsabilitatea siguranței a zeci de persoane la fiecare cursă.

La toate acestea se adaugă o problemă sensibilă: lipsa asigurării CASCO pentru autobuzele noi. În cazul producerii unei avarii din vina conducătorului auto, costurile sunt suportate direct de acesta. O simplă oglindă retrovizoare poate ajunge la câteva mii de lei — o sumă considerabilă pentru un salariat. Presiunea financiară se adaugă astfel stresului cotidian din trafic.

Controlorii, între reguli și agresiuni

Controlorii de bilete își desfășoară activitatea în teren, verificând respectarea regulilor de călătorie și intervenind în situații neprevăzute. Deși contribuie la buna funcționare a transportului public, aceștia au fost, în unele cazuri, ținta unor agresiuni verbale și chiar fizice, pentru neplata unui bilet în valoare de 3 lei.

Sindicatul subliniază că acești angajați își exercită atribuțiile în mod profesionist și în interesul comunității. Respectarea regulilor și a personalului aflat în serviciu este esențială pentru un climat de siguranță.

Gesturi riscante și reguli ignorate

O altă situație frecvent întâlnită este tentativa de a urca în autobuz după închiderea ușilor și semnalizarea plecării din stație. În acel moment, șoferul este concentrat asupra oglinzilor pentru a reintra în trafic în condiții de siguranță. Apropierea bruscă de vehicul sau lovirea ușilor poate genera situații extrem de periculoase.

Reprezentanții sindicatului reamintesc că toate mijloacele de transport sunt dotate cu butoane pentru solicitarea opririi în stația următoare, care trebuie apăsate din timp. De asemenea, aproximativ 80% din parcul auto este format din autobuze noi, toate echipate cu camere de supraveghere video, pentru siguranța călătorilor și transparența activității.

Un apel la echilibru și responsabilitate comună

Mesajul transmis de Sebastian Raț nu caută vinovați și nu minimalizează incidentele, ci își propune să aducă în atenția opiniei publice realitatea muncii din spatele volanului unui autobuz.

Transportul public funcționează prin efortul unor oameni care, indiferent de vreme, oră sau sărbătoare, își fac datoria față de comunitate. Respectarea regulilor de călătorie și a recomandărilor privind siguranța poate face diferența între o călătorie obișnuită și un incident cu urmări grave.

În final, Sindicatul Liber Transurban transmite, cu ocazia lunii martie, un gând bun tuturor doamnelor și domnișoarelor care utilizează transportul public, urându-le sănătate, respect și o primăvară plină de lumină.