B-Robo #19115: Performață remarcabilă și calificare la etapa națională

Echipa B-Robo #19115, din Satu Mare a obținut o victorie răsunătoare la Romania North League Tournament, câștigând Inspire Award I– cel mai înalt trofeu al competiției FIRST Tech Challenge. Această distincție confirmă statutul lor de „echipă model”, care excelează atât prin inovația robotului, cât și prin implicarea în comunitate și profesionalism.

Prin câștigarea acestui premiu, B-Robo marchează un succes dublu: devine prima echipă calificată oficial la etapa națională din regiunea de Nord. Premiul Inspire recunoaște echipa care a întrunit cel mai mare punctaj la toate categoriile jurizate, fiind un simbol al excelenței tehnice și al valorilor FIRST.