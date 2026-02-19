Bilanț 2025 la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Someș” Satu Mare: peste 8.400 de intervenții și investiții majore în infrastructură

Conducerea ISU „Someș” Satu Mare a prezentat joi, 18 februarie, bilanțul activității pe anul 2025, evidențiind evoluția intervențiilor, investițiile realizate și principalele obiective pentru 2026.

Peste 8.400 de intervenții în 2025

În zona de competență a inspectoratului au fost gestionate 8.402 intervenții, cu o medie de 23 pe zi, în scădere cu 7,65% față de 2024, când s-au înregistrat 9.098 intervenții.

Situația pe tipuri de intervenții:

220 incendii la locuințe și anexe gospodărești (ușoară scădere);

79 incendii de vegetație (creștere de 3%);

6.716 intervenții SMURD (în scădere cu 1%);

95 alte situații de urgență (creștere de 106%), incluzând inundații, fenomene meteo periculoase, muniție neexplodată și evenimente publice;

278 acțiuni de protecție a comunităților ;

612 misiuni de recunoaștere ;

42 exerciții cu forțe și mijloace în teren.

Au fost înregistrate și 15 alarme false, 107 întoarceri din drum și 231 deplasări fără intervenție. Pe parcursul anului 2025 nu a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Bilanțul incendiilor: zero decese

În urma incendiilor:

0 persoane decedate;

6 persoane rănite;

14 persoane salvate.

Valoarea bunurilor salvate și protejate a fost estimată la 139 milioane lei, în creștere față de anul anterior, în timp ce pagubele produse au fost evaluate la aproximativ 12,7 milioane lei.

Activitatea SMURD

Cele 5 echipaje de pompieri paramedici și echipajul de terapie intensivă mobilă au intervenit la 6.717 cazuri, cu o medie de 18 intervenții pe zi.

Exerciții și pregătire

Pe parcursul anului au fost organizate exerciții tactice de tip JOINT și TTX, inclusiv:

exercițiu pentru gestionarea inundațiilor la Huta Certeze;

exercițiu privind incidente nucleare sau radiologice la Aeroportul Satu Mare;

exerciții pentru accidente industriale, inclusiv la FPS Flexibles România – Negrești-Oaș.

ISU Satu Mare a fost gazda etapei zonale a Competiției Naționale de Descarcerare și Acordare a Primului Ajutor Calificat.

Resurse umane: deficit de 30%

În 2025, unitatea a înregistrat 13 pierderi de personal și 32 de încadrări noi. La finalul anului, gradul de încadrare era de 69,89%, cu un deficit de aproximativ 30%.

În dotare a intrat o ambulanță tip B2, iar în administrare au fost preluate terenuri în Livada, Valea Vinului și Ardud pentru înființarea unor noi subunități.

Proiecte majore în derulare

Centru de monitorizare, coordonare integrată și suport în situații de urgență, finanțat de Consiliul Județean Satu Mare – investiție de aproximativ 10 milioane lei. Mansardarea și modernizarea sediului ISU, prin Programul Interreg VI-A România–Ungaria 2021–2027 – proiect în valoare de 5,96 milioane lei. Parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare pentru instalarea unei centrale fotovoltaice la Tășnad (2,47 milioane lei, putere instalată 0,346 MW).

Intervenții relevante din 2025

Printre cele mai dificile misiuni:

Operațiune de căutare-salvare în Balastiera Iojib (8 iunie), finalizată tragic după 6 ore de intervenție;

Incendiu violent la o hală de cereale în Ghirișa (29 octombrie), cu pagube importante, dar limitarea extinderii focului;

Accident rutier grav la Viile Apei, cu intervenție complexă de descarcerare;

Incendii de amploare la Crucișor și Livada, unde au fost afectate mai multe locuințe.

Obiective pentru 2026

Pentru anul viitor, ISU „Someș” își propune:

finalizarea centrului de monitorizare din Satu Mare;

finalizarea modernizării sediului prin proiectul TERES;

demararea lucrărilor la centrala fotovoltaică;

construirea de noi subunități la Livada, Ardud și Valea Vinului;

îmbunătățirea dotării tehnice;

reducerea numărului obiectivelor fără autorizație de securitate la incendiu;

creșterea capacității de răspuns integrat și continuarea campaniilor de educare a populației.

Reprezentanții ISU au subliniat că obiectivul fundamental pentru 2026 rămâne consolidarea capacității operaționale și reducerea impactului situațiilor de urgență asupra comunităților din județ.