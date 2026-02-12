Bilanț IPJ Satu Mare 2025: infracționalitatea în scădere, peste 20.000 de apeluri la 112 gestionate

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a prezentat bilanțul activității pentru anul 2025, evidențiind o scădere a infracționalității și intensificarea activităților de prevenire și intervenție .

Pe parcursul anului trecut, polițiștii sătmăreni au gestionat 20.795 de apeluri prin Sistemul Național 112 și au fost sesizați cu privire la 4.523 de infracțiuni, în scădere cu aproape 4% față de 2024 . Infracționalitatea stradală a continuat trendul descendent, iar 901 infracțiuni au fost constatate în flagrant delict.

În domeniul criminalității economico-financiare au fost constatate 493 de infracțiuni, iar prejudiciul recuperat a depășit 9 milioane de lei . Totodată, au fost efectuate 272 de percheziții și dispuse măsuri preventive față de zeci de persoane.

În ceea ce privește siguranța rutieră, s-au produs 325 de accidente cu victime, soldate cu 22 de decese. Polițiștii au aplicat 37.739 de sancțiuni contravenționale și au suspendat 2.547 de permise de conducere .

Un accent important a fost pus pe prevenirea consumului de droguri și pe siguranța școlară. Au fost organizate peste 1.400 de activități preventive în unitățile de învățământ, la care au participat peste 32.000 de elevi .

Reprezentanții IPJ Satu Mare anunță că, pentru anul 2026, prioritatea rămâne creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și eficientizarea timpului de răspuns la solicitările populației.