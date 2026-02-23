Centrul Recreativ cu bazin de înot din Carei a fost inaugurat

Într-un cadrul festiv, luni, 23 februarie 2026, a avut loc deschiderea Centrului Recreativ cu bazin de înot din Carei, investiție realizată din fonduri europene. Mult așteptatul eveniment s-a bucurat de un public numeros.

”Acest centru nu este o simplă clădire modernă, ci trebuie să devină locul în care putem dezvolta sportul, întrucât bazele sănătății unei comunități stau în sport. Sper că acest centru recreativ va fi folosit nu numai de careieni, ci și de cei din localitățile situate în jurul orașului nostru. Doresc să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei investiții. Le mulțumesc și celor care își vor desfășura aici activitatea, sper că împreună vom putea crea o atmosferă plăcută”, a declarat primarul Careiului, Monica Giurgiu- Kovacs.

”Orice investiție care îi motivează pe copii să-și lasă telefonul și să practice sportul, alegând o viață sănătoasă, este foarte importantă în zilele de azi. Doresc să avem o listă de așteptări cât mai lungă la cursuri de înot, mai ales pentru copii, și așteptăm cu nerăbdare ca, peste un deceniu, să avem viitorii campioni de înot, care au început aici, în bazinul de la Carei”, a declarat președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba. Acesta i-a mulțumit și fostului primar Eugen Kovacs pentru inițiativa implementării acestui proiect.

A urmat binecuvântarea noului centru de către reprezentanții cultelor religioase: protopopul ortodox Florian Mocanu, protopopul greco-catolic Lucian Cociorva, protopopul romano-catolic Antku István și preot reformat Tukacs József.

Programul a continuat cu demonstrații de înot susținute de copii antrenați de instructorul Haraszy Zsuzsanna, precum și un spectacol de înot sincron pe muzică, pregătit special pentru această ocazie de sirenele Torpi din Târgu Mureș.

Careienii pot încerca bazinul de înot şi celelalte dotări ale noului Centru Recretiv, investiţie realizată din fonduri europene în scopul creşterii calităţii vieţii din oraşul nostru.

Centrul recreativ din Carei, realizat în urma unei investiții de 13,7 milioane lei, cuprinde un bazin de înot didactic, un bazin pentru copii, săli de gimnastică, aerobic, dans, yoga, șah, tenis de masă, fitness, având alături un miniteren de fotbal şi un şah în aer liber.