Colectare gratuită a deșeurilor electrice și electronice, pe tot parcursul lunii februarie, la Satu Mare

Pe parcursul lunii februarie, la Satu Mare se desfășoară o campanie de colectare și casare gratuită a aparatelor electrice și electronice uzate.

Acțiunea este derulată de Primăria Municipiului Satu Mare, prin operatorul autorizat The Green Project, cu sprijinul OIREP Eco Positive.

Campania oferă o soluție gratuită pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice scoase din uz, contribuind la protecția mediului și la gestionarea responsabilă a deșeurilor.

În cazul persoanelor juridice, pentru o cantitate minimă de 25 de kilograme, operatorul asigură preluarea direct de la sediu, manipularea echipamentelor, precum și întocmirea documentației necesare pentru casare și scoaterea din gestiune, fără costuri suplimentare.

Programările pentru preluare se pot face de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 17:00, la numărul de telefon 0744 781 781 sau online, prin completarea formularului disponibil pe site-ul www.thegreenproject.ro/comanda/.

Autoritățile locale încurajează cetățenii și firmele să utilizeze acest serviciu pentru a contribui la reducerea impactului negativ asupra mediului și la reciclarea corectă a deșeurilor electrice.