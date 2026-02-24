COMEMORARE Patru ani de la începutul războiului din Ucraina: Satu Mare marchează un moment solemn

Uniunea Ucrainenilor din România și autoritățile locale au organizat un eveniment la bustul lui Taras Șevcenko pentru comemorarea victimelor conflictului și evidențierea solidarității regionale

Marți, 24 februarie 2026, în Parcul de pe Bulevardul Vasile Lucaciu din municipiul Satu Mare, la bustul poetului și simbolului ucrainean Taras Șevcenko, a avut loc un eveniment de comemorare a victimelor războiului din Ucraina, marcând patru ani de la declanșarea conflictului. Manifestarea a reunit autorități județene și locale, invitați din Ucraina și numeroși cetățeni români și ucraineni, subliniind solidaritatea și eforturile comune în sprijinul refugiaților.

Impactul conflictului asupra județului Satu Mare

Subprefectul Ioan Tibil a evidențiat că, începând cu 24 februarie 2022, conflictul armat a generat consecințe semnificative asupra securității regionale și a României, în special în județele de graniță.

Peste 100.000 de cetățeni ucraineni au tranzitat sau au beneficiat de sprijin pe teritoriul județului;

Aproape 1.000 de copii instituționalizați au fost sprijiniți pentru relocare în siguranță;

Au fost organizate centre de tranzit și distribuire a ajutoarelor umanitare , iar în punctele de frontieră au funcționat permanent servicii medicale și echipe operative ;

S-a asigurat integrarea copiilor ucraineni în unitățile de învățământ și sprijin pentru accesarea pieței muncii de către adulți.

Cooperare și solidaritate instituțională

Succesul gestionării crizei a fost posibil datorită cooperării eficiente între instituțiile statului – Poliția de Frontieră, ISU, Jandarmerie, Inspectoratul de Poliție, DGASPC – autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale, cultele religioase și voluntarii.

Coordonarea centralizată de Instituția Prefectului a permis un răspuns unitar și echilibrat, respectând standardele legale și umanitare.

Mesajul oficial al subprefectului

În cadrul ceremoniei, Ioan Tibil a subliniat importanța sprijinului acordat Ucrainei și legătura strânsă dintre securitatea României și stabilitatea regională. Mesajul său a transmis recunoștință tuturor instituțiilor și persoanelor implicate, aprecierea cetățenilor ucraineni pentru demnitatea și reziliența lor și speranța că evoluțiile viitoare vor conduce la restabilirea păcii și stabilității în regiune și în lume.