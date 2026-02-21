Constantin Brâncuși omagiat de elevii Școlii Gimnaziale ”Constantin Brâncoveanu” din Satu Mare

În data de 19 februarie 2026 s-au împlinit 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuși, personalitate marcantă a artei moderne universale. Născut la 19 februarie 1876, la Hobița, Brâncuși a dus în lume esența spiritualității și simplității românești, transformând formele tradiționale în opere de o profunzime și originalitate aparte.

Cu acest prilej, elevii Școlii Gimnaziale ”Constantin Brâncoveanu” din Satu Mare au adus un omagiu artistului printr-o serie de activități creative și educative. Ei au realizat machete impresionate din celebrele sale lucrări – Poarta Sărutului, Masa Tăcerii și Coloana Infinitului – piese care fac parte din ansamblul monumental de a Târgu Jiu. Prin migală, imaginație și lucru în echipă, elevii au reușit să redea simbolistica și eleganța formelor brâncusiene.

Activitățile au inclus realizarea unui prezentări PPT despre viața și opera sculptorului, desene inspirate din creațiile sale, dar și momente artistice – poezii dedicate marelui sculptor și valorilor pe care acesta le-a promovat: simplitate, armonie și legătură profundă dintre om și univers.

Prin aceste acțiuni, elevii școlii noastre au demonstrat că arta lui Brâncuși rămâne vie și actuală, continuând sa inspire generații.

La 150 de ani de la nașterea sa, îi celebrăm moștenirea culturală și contribuția inestimabilă la patrimoniul artistic mondial.

prof. Seucea Ramona Anca, director adjunct

prof. Nagy Delia, profesor pentru învăţământul primar