Controale extinse ale DSVSA Satu Mare: sancțiuni aplicate, concesionări anunțate și măsuri stricte pentru prevenirea pestei porcine africane și a gripei aviare

În această săptămână medicii veterinari oficiali, din cadrul D.S.V.S.A. – Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat un număr de 78 controale în exploatații profesionale și non profesionale, piețe, cabinete sanitare veterinare, farmacii veterinare din județul Satu Mare.

În urma acestor controale, a fost aplicată 3 sancțiune contravențională, din care 1 amendă contravențională, în valoare totală de – 1.200 lei – pentru 1 exploatație non profesională, din localitatea Amați și 2 avertismente – 2 exploatații non profesionale, din localitățile Micula și Dindești – pentru – vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, fără documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară în vigoare.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a publicat documentația de atribuire pentru concesionarea serviciilor sanitare veterinare pe următorii 4 ani! Aceasta este disponibilă pe site-ul DSVSA Satu Mare la secțiune Comunicare / Anunțuri și pe SEAP cu numărul anunțului de publicitate ADV1518198.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 03.04.2026 ora 9.00.

La procedura de atribuire vor fi scoase un număr de 60 de circumscripții sanitare veterinare din județul Satu Mare.

Îi invităm pe toți cei interesați să depună ofertele!

Conform datelor, în Uniunea Europeană, evoluează Influență Aviară – cu focare primare sau secundare, atât în exploatații avicole cât și în arealul sălbatec în : Belgia, Franța, Cehia, Germania, Polonia, Olanda, Danemarca, Italia, Spania, Estonia, Ungaria, Suedia, Bulgaria și Portugalia.

În această perioadă, evoluează în U.E. – Pestă Porcină Africană, în : Polonia, Estonia, România, Lituania, Letonia, Germania, Croația, Spania, Italia, Slovacia, Bulgaria, Bosnia Herțegovina, Serbia și Ungaria.

În județul Satu Mare, există restricții sanitare veterinare, datorate focarelor de Pestă Porcină Africană, apărute în localitățile Amați, Ambud și Halmeu.

Pentru prevenirea îmbolnăvirii porcinelor de pestă porcină africană, Conform ORDINULUI nr. 132/418/2023 Exploatațiile non comerciale de porcine, trebuie să îndeplinească următoarele condiții și cerințe de biosecuritate :

Condiții:

porcinele deținute trebuie să fie identificate individual și înregistrate în Baza națională de date ( B.N.D.) ;

exploatația trebuie să fie supusă controlului sanitar-veterinar;

porcinele trebuie să fie înregistrate în registrul agricol deținuta de unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află exploatația;

comercializarea porcinelor și a produselor provenite de la acestea, este interzisă.

Cerințe de biosecuritate:

porcinele trebuie să fie cazate în adăposturi împrejmuite, astfel încât să se evite orice contact al porcinelor deținute cu alte porcine din alte exploatații sau cu animale sălbatice;

adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poată efectua ușor curățenia și dezinfecția;

trebuie să se asigure condiții pentru spălarea și dezinfectarea mâinilor și a încălțămintei la intrarea și la ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;

trebuie schimbată încălțămintea la intrarea și la ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;

trebuie folosită o tăviță cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul de porcine;

trebuie limitat accesul vizitatorilor în spațiile în care sunt ținute porcinele;

trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore al persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic;

trebuie să se asigure împrejmuirea și protecția spațiilor în care sunt ținute furajele și așternutul acestora;

porcinele trebuie să fie hrănite cu nutrețuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare;

paiele pentru așternut trebuie să fie utilizate numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;

resturile menajere care conțin urme de carne/produse din carne de porc/mistreț și în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc nu trebuie administrate sub nici o formă în hrana porcilor.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) trage un nou semnal de alarmă, privind riscul ridicat de apariție a unor focare de boli la animale, în contextul epidemiologic European, îngrijorător și al nerespectării regulilor privind mișcarea animalelor.

Potrivit datelor transmise de Comisia Europeană, au fost înregistrate, la nivel european, numeroase focare și cazuri de boli la animale, unele având impact semnificativ asupra sănătății publice și a economiei zootehnice, europene.

Multitudinea cazurilor de INFLUENȚĂ AVIARĂ (HPAI), la nivel European, atât în exploatațiile profesionale, non profesionale, dar și la pasările sălbatice , care evoluează în țările member U.E , dar și în Romțnia, diagnosticată la un grup de lebede și pentru a limita riscurile de apariție a acesti bolii în efectivele de păsări, D.S.V.S.A. Satu Mare, recomandă crescătorilor de păsări, să își protejeze păsările prin măsuri clare și consecvente. Respectarea lor reduce considerabil șansele ca virusul să pătrundă în exploatații.

Recomandări pentru crescători de păsări :

Este recomandat ca păsările domestice să fie crescute în spații protejate, iar dacă acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea lor trebuie făcute doar în locuri acoperite unde păsările sălbatice nu pot avea acces.

Este indicată separarea rațelor și gâștelor de celelalte păsări domestice, deoarece pot transmite virusul fără să prezinte semne.

Trebuie evitată adăparea cu apă preluată din surse de suprafață precum lacuri, bălți sau canale frecventate de păsări sălbatice.

Crescătorii trebuie să limiteze accesul persoanelor și al altor animale în spațiile unde sunt ținute păsările.

Este necesară dezinfectarea atentă a încălțămintei și a echipamentelor înainte de a intra în spațiile de creștere avicole.

Crescătorii trebuie să fie informați cu privire la simptomele bolii și să anunțe imediat medicul veterinar în cazul oricărei mortalități neobișnuite.

Aplicarea acestor măsuri poate preveni pierderi majore, inclusiv mortalitate în efective, sacrificări obligatorii, restricții comerciale sau costuri suplimentare legate de dezinfecții și control permanent.

Pentru orice fel de sesizare, reclamație în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentului, vă rugăm să apelați CALL CENTER, la numărul de telefon 0800826787 sau DSVSA SATU – MARE – 0261715956, 0760789016.