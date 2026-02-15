CONTROL Acțiunile polițiștilor de frontieră sătmăreni continuă în județul Satu Mare

Aproximativ 1.300 de persoane și peste 500 de autovehicule verificate în cadrul unor misiuni complexe în zona de frontieră

Sâmbătă, 14 februarie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Poliția de Frontieră Română – structurile teritoriale din județul Satu Mare – au anunțat continuarea acțiunilor specifice pentru verificarea respectării legislației de către participanții la traficul transfrontalier.

Sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, în cursul acestei săptămâni au fost organizate două acțiuni ample în zona de competență, în cooperare cu structurile de siguranță și ordine publică din județ.

Priorități: combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere

Prevenirea și combaterea migrației ilegale, a contrabandei și a infracționalității transfrontaliere rămân obiective principale pentru polițiștii de frontieră, în contextul aderării României la spațiul Schengen. Totodată, acțiunile au vizat:

combaterea traficului cu produse accizabile;

depistarea autovehiculelor furate;

prevenirea traficului ilegal de arme și muniții;

combaterea infracțiunilor din domeniul forestier;

prevenirea transporturilor ilegale de deșeuri și a infracțiunilor de mediu;

menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

Zonele vizate și instituțiile implicate

Polițiștii de frontieră au fost prezenți în apropierea fostelor puncte de trecere a frontierei și pe principalele căi de comunicație din zonele Carei, Petea, Dorolț, Peleș și Bercu, din județul Satu Mare, în proximitatea graniței cu statul maghiar.

La acțiuni au participat și polițiști din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, jandarmi ai Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare, lucrători ai Biroului pentru Imigrări Satu Mare, ai SCCO Satu Mare, precum și lucrători vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj – Serviciul Echipe Mobile Satu Mare.

Rezultatele controalelor

Cu sprijinul aplicației eDAC, echipele mixte de control au verificat aproximativ 1.300 de persoane și 525 de mijloace de transport.

În urma controalelor efectuate:

au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale și 4 avertismente;

valoarea totală a amenzilor s-a ridicat la aproximativ 8.000 de lei;

au fost efectuate 17 testări pentru depistarea consumului de alcool în rândul conducătorilor auto;

au fost reținute 3 certificate de înmatriculare;

au fost retrase 2 seturi de plăcuțe de înmatriculare;

a fost reținut un permis de conducere.

Acțiuni permanente pentru siguranța cetățenilor

Reprezentanții Poliției de Frontieră au transmis că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a combate fenomenul infracțional transfrontalier și de a se asigura că participanții la traficul internațional respectă legislația în vigoare.

Prin cooperarea dintre instituțiile cu atribuții în domeniul ordinii publice și al siguranței naționale, autoritățile își reafirmă angajamentul de a menține un climat de siguranță în zona de frontieră a județului Satu Mare.