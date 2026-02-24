COOPERARE Satu Mare investește aproape 9 milioane de euro în cultură: parteneriat strategic cu Nyíregyháza pentru un hub intercultural transfrontalier

Trei zile de ateliere deschid seria acțiunilor din proiectul CultuRO-HUb, care modernizează infrastructura culturală și consolidează relațiile româno-maghiare

În luna martie, municipiul Satu Mare devine scena unui dialog intercultural de anvergură, găzduind trei zile de ateliere de lucru dedicate cooperării culturale transfrontaliere. Reprezentanți ai instituțiilor culturale din județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg se reunesc în cadrul proiectului CultuRO-HUb (cod ROHU00636), un demers strategic ce vizează consolidarea relațiilor interculturale dintre România și Ungaria.

Proiectul, implementat de Municipiul Satu Mare, poartă titlul „Strengthening intercultural relations through the development of cultural institutions in Satu Mare County and Szabolcs-Szatmár-Bereg County” și propune o investiție majoră în infrastructură, colaborare artistică și dezvoltare comunitară.

Parteneriat cultural între Satu Mare și Nyíregyháza

Implementat în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, proiectul extinde oferta culturală transfrontalieră prin colaborarea directă între orașele Satu Mare și Nyíregyháza.

Obiectivul principal este consolidarea relațiilor interculturale și creșterea rolului culturii în societate, prin implicarea artiștilor și a comunității în viața culturală urbană. Evenimentele culturale reînnoite vor răspunde cererii tot mai mari de diversitate, iar schimburile profesionale vor încuraja colaborări pe termen lung între instituțiile din cele două țări.

Reabilitări majore și infrastructură modernizată

Un pilon esențial al proiectului îl reprezintă investițiile în infrastructura culturală.

Centru multifuncțional pe strada Porumbeilor

Municipiul Satu Mare va renova o clădire degradată situată pe strada Porumbeilor nr. 1, care va fi transformată într-un centru multifuncțional modern, destinat activităților culturale și comunitare.

Fațada Filarmonicii, pusă în valoare

Totodată, va fi reabilitată fațada Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare, contribuind la promovarea patrimoniului artistic local și la creșterea atractivității orașului pentru publicul din România și Ungaria.

Confort sporit la Teatrul de Nord

Un alt obiectiv vizează modernizarea Teatrul de Nord Satu Mare prin instalarea unui sistem de aer condiționat, măsură care va îmbunătăți considerabil confortul spectatorilor și condițiile de desfășurare a actului artistic.

Ateliere profesionale și festival multicultural

Proiectul include organizarea a trei ateliere profesionale care vor reuni experți din România și Ungaria. Temele abordate vor viza dezvoltarea de concepte pentru festivaluri, colaborări în domeniul teatrului, muzicii, dansului și gastronomiei, precum și identificarea unor noi oportunități culturale comune.

Punctul culminant va fi un festival multicultural de amploare organizat la Satu Mare, dedicat celebrării moștenirii culturale comune a regiunilor transfrontaliere. Evenimentul va valorifica noile infrastructuri socio-culturale și va pune în lumină tradițiile locale din cele două țări.

Buget și calendar de implementare

Bugetul total al proiectului este de 8.893.180,04 euro, din care 7.114.544,02 euro reprezintă fonduri FEDR.

Bugetul alocat Municipiului Satu Mare este de 4.479.939,42 euro, din care:

3.583.951,53 euro – fonduri FEDR

806.389,09 euro – contribuție națională din bugetul de stat

89.598,80 euro – contribuție proprie

Contractul de finanțare a fost semnat la data de 23 decembrie 2024, iar perioada de implementare este 23.12.2024 – 22.12.2027.

Proiectul este finanțat prin Programul Interreg România–Ungaria, iar conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.

Prin CultuRO-HUb, Satu Mare își consolidează poziția de pol cultural regional și demonstrează că investiția în cultură poate deveni un catalizator real al cooperării și dezvoltării transfrontaliere.