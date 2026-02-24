CREATIVITATE Vacanța prinde culoare la Biblioteca Județeană: atelier de benzi desenate pentru tinerii pasionați de povești

Elevii de gimnaziu și liceu sunt invitați să-și transforme imaginația în aventuri desenate, într-un atelier interactiv și plin de energie

Satu Mare devine, în această vacanță, spațiul în care ideile capătă contur, replicile prind viață, iar personajele nu mai rămân doar în mintea creatorilor. Biblioteca Județeană Satu Mare organizează joi, 26 februarie 2026, de la ora 10:00, atelierul „Povești în benzi desenate”, dedicat elevilor de gimnaziu și liceu.

Evenimentul promite o experiență creativă autentică, în care participanții vor lucra în echipe, vor construi personaje originale și vor descoperi cât de distractiv poate fi procesul de transformare a unei idei într-o poveste ilustrată.

Din imaginație, direct în pagină

Atelierul își propune să stimuleze creativitatea tinerilor și să le ofere un cadru prietenos pentru exprimare artistică. Participanții vor învăța cum să construiască o poveste coerentă, cum să creeze dialoguri dinamice și cum să dea personalitate personajelor prin desen și expresivitate vizuală.

Organizatorii promit „echipe, imaginație și râsete garantate”, într-o atmosferă în care creativitatea este încurajată, iar ideile prind viață fără limite.

O alternativă educativă și distractivă pentru vacanță

Atelierul face parte din seria activităților dedicate vacanței, prin care biblioteca își propune să ofere tinerilor oportunități de petrecere a timpului liber într-un mod educativ, interactiv și creativ.

„Hai să transformăm ideile în aventuri desenate!” este invitația lansată către toți cei care vor să devină eroii propriei povești și să descopere universul fascinant al benzilor desenate.

Participarea este destinată elevilor de gimnaziu și liceu, iar atmosfera promite să fie una plină de culoare, energie și inspirație.