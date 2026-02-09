DIGITALIZARE Tranzacțiile cu terenuri agricole, sub lupa Prefecturii Satu Mare

Prefectul Altfatter Tamás cere accelerarea utilizării platformei naționale MADR pentru eficientizarea proceselor și respectarea termenelor legale



Digitalizarea tranzacțiilor cu terenuri agricole devine o prioritate fermă la nivelul județului Satu Mare. Prefectul Altfatter Tamás a solicitat accelerarea utilizării platformei naționale vanzareterenuri.madr.ro, în contextul unor disfuncționalități constatate în implementarea acesteia la nivelul unităților administrativ-teritoriale (UAT). Măsura vine în urma mai multor ședințe de lucru dedicate optimizării circulației juridice a terenurilor agricole.

Ședințe de lucru pentru debirocratizare

În ultimele zile, prefectul județului Satu Mare a coordonat întâlniri de lucru axate pe eficientizarea proceselor administrative din domeniul funciar. La discuții au participat subprefectul Ioan Tibil, secretarul general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle, directorul Direcției Agricole Județene Satu Mare, Adrian Ardelean, precum și șefa Serviciului Agricol și Legile Proprietății din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Doina Ziman.

Tema centrală a fost implementarea deficitară, la nivel județean, a platformei naționale gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, destinată digitalizării procedurilor de vânzare a terenurilor agricole.

Probleme identificate în utilizarea platformei

Deși platforma vanzareterenuri.madr.ro este funcțională și are ca scop reducerea birocrației, utilizarea sa de către UAT-urile din județul Satu Mare a fost sub așteptări. Această situație generează întârzieri în procesarea dosarelor și poate afecta exercitarea dreptului legal de preempțiune.

Măsuri imediate și monitorizare strictă

În cadrul ultimei ședințe de lucru au fost stabilite măsuri concrete: realizarea unui audit al dosarelor depuse fizic, pentru a identifica motivele pentru care acestea nu au fost introduse în sistemul electronic, precum și acordarea de suport tehnic primăriilor din județ de către Direcția Agricolă Județeană Satu Mare.

Instituția Prefectului va monitoriza respectarea termenelor legale de afișare a ofertelor de vânzare, insistând pe corelarea informațiilor din teren cu datele introduse în platforma online.

Reguli mai stricte începând cu 1 februarie 2026

Ca urmare a dispozițiilor prefectului Altfatter Tamás, începând cu data de 1 februarie 2026, Direcția Agricolă Județeană nu va mai elibera avizele de specialitate necesare încheierii contractelor de vânzare pentru terenurile agricole situate în extravilan, decât în situațiile în care sunt respectate prevederile legale privind înregistrarea în Registrul Unic Național, conform art. 12 din Legea nr. 17/2014.

Totodată, toate primăriile din județ sunt obligate să prioritizeze instruirea personalului responsabil cu registrul agricol și fondul funciar pentru utilizarea instrumentelor digitale puse la dispoziție de MADR.

Avantajele pentru cetățeni

Utilizarea platformei vanzareterenuri.madr.ro aduce beneficii directe cetățenilor: posibilitatea de a urmări în timp real stadiul dosarelor, reducerea riscului de erori umane în verificarea preemptorilor și accelerarea eliberării avizelor necesare finalizării tranzacțiilor la notariat.

Situația actuală în județ

La data prezentei:

toate primăriile din județul Satu Mare și-au activat conturile instituționale în platforma MADR;

la data de 9 februarie 2026, în județul Satu Mare erau publicate 68 de anunțuri de vânzare pentru terenuri agricole.

Declarația prefectului

„Digitalizarea nu este opțională, ci o necesitate pentru a oferi cetățenilor un serviciu rapid și transparent. Platforma MADR elimină drumurile inutile și centralizează ofertele de vânzare, asigurând respectarea strictă a legislației. Nu putem permite ca Satu Mare să rămână în urmă la acest capitol din cauza unor bariere de procedură sau de comunicare între instituții. Vom continua să urmărim respectarea procedurilor de transparență, nu doar în acest domeniu”, a declarat prefectul Altfatter Tamás.